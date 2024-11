Chiara Ferragni e il riferimento a Fedez nell'anno più difficile, provocazione nel post dell'imprenditrice

In un post pubblicato da Chiara Ferragni c’è un chiaro riferimento a Fedez. L’anno degli ex Ferragnez volge al termine dopo turbolenze note a tutti, dal caso Balocco alla separazione della coppia. I due non sono nuovi ai sottili riferimenti alla fine della loro relazione, seppure inoltrati sempre via social senza fare nomi né esplicite accuse. Per l’imprenditrice digitale è tempo di bilanci, ma non sul piano fiscale: Chiara Ferragni riflette su chi è rimasto e chi ha preso una strada diversa.

Il post di Chiara Ferragni

I capelli appena riportati su un lato, una grande sala e un albero di Natale sullo sfondo. Così si presenta Chiara Ferragni in un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, uno dei più cliccati in Italia. L’imprenditrice digitale si lascia andare in una lunga riflessione sull’ultimo anno, nella sua nuova casa.

Chiara Ferragni considera il 2024 come l’anno “più difficile della mia vita”, ma al contempo gli riconosce il merito di avergli “anche regalato la libertà“. Il 2024 le ha insegnato che “chi ti ama davvero rimane accanto a te” facendole capire quanto sia importante “il benessere emotivo“, più delle ambizioni personali e dei successi.

Ancora, Chiara Ferragni sottolinea che “questa casa è diventata anche il rifugio per la mia ‘nuova’ famiglia”, nella quale certamente manca Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez.

La sorella Valentina fa il pieno di like con il suo commento: “Non più la Chiara che vorrei, ma la Chiara che ora sei”, e gli altri follower le danno manforte augurandole un 2025 più leggero e un ritorno alla luce dopo tanti brutti momenti.

Il riferimento a Fedez

Come anticipato in apertura, nel flusso di coscienza di Chiara Ferragni è incluso Fedez. L’imprenditrice non fa il suo nome, ma poco importa.

“A volte è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero”. Ancora: “Ogni perdita porta con sé una nuova possibilità“, a proposito della libertà menzionata all’inizio del post.

Quindi: “Oggi sento che la mia libertà non è solo un punto di arrivo, ma un inizio: quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia”. Nessuno spazio agli hater: i commenti al post sono limitati, un chiaro intento di attirare su di sé solo energia positiva.

Da parte di Fedez, per il momento, nessuna risposta.

Il nuovo podcast di Fedez e Mr. Marra

Nel frattempo Fedez è pronto per partire con il suo nuovo progetto. Pulp Podcast, questo il nome, sarà condotto dal rapper e Mr. Marra, già volto del Cerbero Podcast e co-conduttore di Muschio Selvaggio dopo la lite tra Federico Lucia e Luis Sal.

Ora Muschio Selvaggio è condotto da Luis Sal. Il primo episodio di Pulp Podcast sarà fuori lunedì 25 novembre alle 14, ma per il momento non è dato conoscere il format. Nel trailer vediamo un addetto alle pulizie spolverare una cornice con un frame di Marco Travaglio tratto dall’episodio di Muschio Selvaggio in cui il noto giornalista era ospite insieme al collega Daniele Capezzone.

L’addetto, inoltre, mentre svolge la sua mansione trova un vasetto pieno di muschio, lo svita e annusa l’interno. Con la faccia schifata lo getta nell’immondizia.