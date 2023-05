Michela Murgia racconta la sua malattia: "Ho un tumore al quarto stadio, mi restano mesi di vita"

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

La scrittrice Michela Murgia ha rivelato di avere davanti a sé solo alcuni mesi di vita a causa di un tumore. Un carcinoma renale al quarto stadio, come ha raccontato al ‘Corriere della Sera’, che ha provocato metastasi “ai polmoni, alle ossa, al cervello” e che per questo, spiega, un’operazione “non avrebbe senso”.

La terapia contro il tumore

La scrittrice, critica letteraria e opinionista si è raccontata in una lunga intervista ad Aldo Cazzullo, nella quale parla anche del suo ultimo libro “Tre ciotole”, attraverso cui ripercorre la sua malattia.

“Mi sto curando con un’immunoterapia a base di biofarmaci – ha spiegato – Non attacca la malattia; stimola la risposta del sistema immunitario. L’obiettivo non è sradicare il male, è tardi, ma guadagnare tempo. Mesi, forse molti”.

La scoperta del cancro ai polmoni

Michela Murgia, 50 anni, ha rivelato di aver avuto già un cancro ai polmoni, scoperto all’epoca della campagna elettorale per la sua candidatura alla presidenza della Regione Sardegna, nel 2014: “E non ne ho parlato – spiegava in un’altra intervista del 2016 – Non volevo pietà, non volevo essere accusata di sfruttare la malattia. Avrei potuto fermarmi, ma avrei vanificato l’impegno di centinaia di persone. Allora ho tenuto duro, e sono andata a curarmi fuori dalla Sardegna: se avessi fatto la chemio a Cagliari, mi avrebbero riconosciuta e sarei finita sui giornali”.

“È stato un bene che fossi presissima dal progetto politico di Sardegna Possibile – diceva a ‘Donna Moderna’ – perché se non avessi avuto altro pensiero che la malattia, mi sarebbe successo quello che succede a molti malati: tu non hai il cancro, tu diventi il cancro. E parli solo di quello, di come ti senti, del fatto che stai perdendo i capelli per la chemio. Io, invece, mi alzavo la mattina e pensavo al comizio, alla gente da incontrare, alla sintesi politica da fare, all’aereo da prendere”.

Il carcinoma renale

Nel febbraio 2022, Murgia era stata ricoverata in terapia intensiva e aveva fatto sapere di essere stata sottoposta a un intervento di chirurgia toracica all’ospedale Fatebenefratelli di Roma.

La scrittrice ha raccontato di essersi resa conto di essersi nuovamente ammalata perché non respirava più: “Mi hanno tolto cinque litri d’acqua dal polmone. Stavolta il cancro era partito dal rene. Ma a causa del Covid avevo trascurato i controlli”.