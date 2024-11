Ascolti flop per La Talpa di Diletta Leotta che chiude in anticipo, tre puntate in una: quando sarà l'ultima

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Ascolti flop per Diletta Leotta e il reality La Talpa da lei condotto. I risultati del programma sono talmente disastrosi che l’emittente ha deciso di chiuderlo in anticipo, aggregando tre puntante e mandandone in onda una unica. Ecco quando si concluderà il reality.

La Talpa chiude in anticipo: ecco quando

Quella che andrà in onda lunedì 25 novembre dovrebbe essere la quarta puntata di La Talpa 2025. In realtà, anche se erano previste sei prime serate in totale, quella in programma sarà l’ultima.

Di fatto, verranno accorpate la quarta, la quinta e la sesta puntata del reality.

Fonte foto: ANSA

Il reality è condotto dalla giornalista Diletta Leotta

Ed è proprio lunedì che verrà smascherata la talpa che dà il titolo al programma, in una lunga puntata finale.

Lo ha fatto sapere l’Adnkronos, che ha anche confermato che, durante il prossimo appuntamento con lo show, verranno anche trasmesse le prove speciali.

Ascolti flop per il reality di Diletta Leotta

Il 25 novembre si scoprirà quindi chi tra, Lucilla Agosti, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andreas Müller, Veronica Peparini, Andrea Preti e Gilles Rocca è La Talpa.

L’edizione 2025 del reality show non ha conquistato il pubblico: la puntata precedente è stata seguita da 1.572.000 spettatori, con uno share del 10,7%.

Gli ascolti flop hanno portato alla decisione da parte di Mediaset di chiudere il programma in anticipo.

La conduzione di Diletta Leotta, in effetti, non ha mai convinto del tutto: l’autore Marco Salviati ha avuto modo di notare che alla giornalista, alla sua prima esperienza con i reality, è stato affidato un programma abbastanza complicato.

Altro aspetto che ha giocato a sfavore dello show è stata la mancanza di episodi in diretta: le puntate sono state infatti registrate in anticipo.

Puntate integrali disponibili in streaming

In ogni caso, per coloro che sperano di riuscire a vedere la quarta, la quinta e la sesta puntata del reality La Talpa nella loro interezza, c’è comunque un’alternativa.

Mediaset ha infatti deciso di rendere disponibili le tre puntate conclusive sulla propria piattaforma di streaming ufficiale, Mediaset Infinity.

Anche se non verranno trasmesse in TV, quindi, tutte le puntate del programma condotto da Diletta Leotta, saranno comunque disponibili per chi intende seguirle per intero.