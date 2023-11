Video della maxi-rapina nel negozio Nike a Los Angeles: 17 persone rubano oltre 12 mila dollari di merce

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Sono impressionanti i numeri di una maxi rapina portata a segno a Los Angeles all’interno di un negozio Nike di un centro commerciale. Almeno quattro donne e tredici uomini, per un totale di 17 persone, hanno portato un quantitativo di merce pari a circa 12 mila dollari. I sospetti sarebbero giovanissimi di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Per il momento non ci sono notizie sull’identità dei ladri, nessuno dei quali è stato ancora arrestato.

Maxi rapina a Los Angeles

Come riporta ‘Abc News’, l’episodio si è verificato domenica 19 novembre al centro commerciale di South Alameda Street, nel quartiere South Gate di Los Angeles, e la notizia è stata riportata dai media internazionali solamente venerdì 24 novembre.

A dare risonanza mediatica alla vicenda sono state le immagini degli impianti di videosorveglianza diffusi dalle autorità.

Come ricostruisce la stampa locale e come mostrano le immagini diffuse dalle autorità, i ladri sono entrati in azione con il volto occultato e con un passamontagna e con addosso le mascherine anti Covid.

L’azione è durata pochi secondi, dopo i quali gli autori del colpo si sono dileguati.

Il bottino al negozio Nike

Secondo ‘Abc News’, i ladri si sarebbero impossessati di un quantitativo di merce del valore di circa 12 mila dollari.

I ragazzi sono entrati in azione con addosso passamontagna e mascherine anti Covid e hanno saccheggiato il negozio utilizzando dei sacchi blu per la spazzatura per nascondere la refurtiva.

Tra la merce prelevata ci sarebbero vestiti e scatole di scarpe.

La rapina è durata appena 37 secondi.

Il maxi furto ad Abano Terme

A proposito di grandi numeri, un colpo ancora più importante in termini di numeri era stato messo a segno ad Abano Terme (Padova) nel maggio 2023.

I ladri avevano messo a segno un furto nella nota gioielleria ‘Il Gioiello’ con dinamiche che lasciavano intendere che si trattasse dell’opera di professionisti.

Il colpo era stato compiuto durante una notte: i ladri avevano si erano impossessati di un bottino di circa 100 mila euro, compreso un orologio da polso dal valore di 30 mila euro, probabilmente il vero obiettivo dei malviventi.

In quell’occasione un testimone sarebbe stato in grado di mettere in fuga i ladri intorno alle 2:30, dopo averli sorpresi mentre armeggiavano intorno al negozio.