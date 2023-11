Arrestato l'uomo che rapinava le Poste di Roma solo nei giorni dispari: fermato dopo inseguimento, era armato

È stato arrestato a Roma un uomo di 44 anni, rapinatore seriale degli uffici postali della zona est della Capitale. Il malvivente, che entrava in azione solo nei giorni dispari della settimana, è stato fermato mentre era in procinto di mettere a segno l’ennesimo colpo alle Poste di Casal Bruciato.

Il rapinatore seriale delle Poste

È stato fermato nella mattinata di oggi – lunedì 13 novembre – un uomo di 44 anni che era diventato l’incubo degli uffici postali dei quartieri del quadrante est di Roma.

L’uomo, che agiva sempre da solo, è stato fermato questa mattina in via Diego Angeli, nel quartiere di casal Bruciato, mentre stava per entrare in un ufficio postale incappucciato e armato di pistola.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di Roma nella quale è stato arrestato il 44enne che rapinava le Poste esclusivamente nei giorni dispari della settimana

Il rapinatore è fuggito, ma dopo un breve inseguimento partito da via Collatina, i poliziotti della squadra mobile e dei commissariati Sant’Ippolito e Torpignattara sono riusciti a fermarlo e arrestarlo.

Le rapine solo nei giorni dispari

Da quanto fin qui appreso il “rapinatore seriale” agiva sempre con le stesse modalità, ovvero entrando negli uffici postali incappucciato e armato di pistola, per poi fuggire a bordo di uno scooter rubato.

In poco tempo il 44enne ha colpito le Poste presenti a Torpignattara, Casal Bruciato, Casilina e Tuscolano, tutte zone dell’area est di Roma. C’è però una particolarità che ha reso le azioni del rapinatore alquanto peculiari.

L’uomo difatti rapinava gli uffici postali esclusivamente nei giorni dispari della settimana, ovvero il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

L’arresto del 44enne

Il rapinatore, un pluripregiudcato romano classe ’79 residente proprio nella zona del Tiburtino, era seguito da tempo, ed è stato intercettato proprio grazie all’attività investigativa svolta nell’ambito di specifici servizi anti rapina a tutela delle Poste della Capitale.

Gli agenti dei commissariati Sant’Ippolito e Torpignattara che hanno arrestato l’uomo sono stati supportati dai colleghi del centro operativo di sicurezza cibernetica di Roma.

Il fermo del rapinatore seriale delle Poste arriva a pochi giorni di distanza dagli arresti effettuati dalla squadra mobile e dalla polizia postale, che sono riusciti a bloccare tre persone appartenenti alla cosiddetta “banda del buco”, in procinto di svaligiare l’ufficio postale di via Calpurnio Pisone, nei pressi del quartiere Don Bosco.