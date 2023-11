Rapina alle Poste di Roma sulla Cassia: banditi con pistole, impiegati in ostaggio e bottino da 200mila euro

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Colpo grosso alle Poste Italiane di via di Grottarossa a Roma, zona Cassia, dove un gruppo di banditi è entrato in azione nella mattina di venerdì 3 novembre. I ladri, entrati nella filiale armati, avrebbero preso in ostaggio il direttore e gli impiegati e poi sarebbero fuggiti via con un bottino da oltre 200mila euro.

Rapina alle Poste sulla Cassia

Mattinata movimentata presso la filiale delle Poste Italiane di via di Grottarossa a Roma, presa di mira da un gruppo di banditi che ha messo a segno una rapina da migliaia di euro. Qui, secondo quanto riferito dai giornali locali, due rapinatori armati di pistola hanno fatto irruzione nei locali puntando le armi contro i presenti.

Gli uffici, che avevano aperto da poco, pare fossero occupati soltanto dagli impiegati e dal direttore che sono stati minacciati dai due. Con le pistole in pugno, i ladri avrebbero intimato i dipendenti ad aprire le casse, costringendoli a vuotare il contenuto della cassaforte in dei sacchi.

Messo a segno il colpo, stimato di oltre 200mila euro, i due sono fuggiti. Il tutto sembra sia durato una manciata di minuti, sfruttando l’apertura delle 8.30.

La fuga per Roma

Secondo quanto riferito dai testimoni, pare che i due una volta usciti dalla filiale siano fuggiti a bordo di un’auto che, probabilmente, era guidata da una terza persona.

I ladri si sono quindi dati alla fuga dopo aver tenuto in ostaggio per qualche minuto dipendenti e direttore di filiale, e hanno fatto perdere le loro tracce. Le ricerche, almeno per il momento, si sono mosse attorno alla zona, tra Cassia e Parioli.

Aperta indagine, ipotesi sul basista

Sul posto sono giunte subito le volanti della polizia che hanno effettuato una battuta nella zona di Roma nord, fra Cassia e Parioli, ma anche Flaminio dove i fuggitivi sono attualmente ricercati. Ma del commando non è stata trovata traccia.

Oltre ad aver sentito il direttore e gli impiegati, gli uomini della polizia hanno acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza interne ed esterne alla filiale. Non si esclude che gli stessi rapinatori possano essere stati responsabili di analoghi colpi commessi a Roma e provincia negli ultimi tempi. Al vaglio varie ipotesi, compresa quella di un basista che potrebbe aver informato i rapinatori della presenza nelle Poste di una somma elevata nelle casse della filiale.