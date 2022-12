Valanga in Austria travolge e seppellisce 10 persone: ritrovate tutte vive, quattro sono ferite

Una valanga in Austria ha sepolto una decina di persone nella giornata del 25 dicembre. Per ore le ricerche sono proseguite per cercare di salvare gli sciatori dispersi, e fortunatamente sono stati soccorsi tutti. Gli ultimi due sono stati ritrovati durante la notte, gravemente feriti ma vivi, come riporta l’Ansa.

Valanga in Austria, salvate tutte e dieci le persone coinvolte

La valanga si è verificata nella località sciistica di Lech Zurz, a 2.700m di altitudine, nel Land alpino occidentale del Vorarlberg.

Delle dieci persone salvate dalla morsa della neve, quattro sono ferite, secondo quanto riportano i media e Ansa, citando l’agenzia di stampa austriaca Apa.

Le persone soccorse sono state trasportate all’ospedale di Innsbruck, in Tirolo.

La nota della polizia

La polizia ha reso noto che non dovrebbero esserci ulteriori dispersi e le operazioni di salvataggio si sono dunque concluse. Non sono state rese note le generalità delle persone coinvolte dalla valanga.

Trentino Alto Adige, muore scialpinista

Nella giornata di ieri, uno scialpinista è stato travolto da una valanga in val Senales. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: dopo l’allarme scattato intorno alle 19, la macchina dei soccorsi si è attivata. Ma soltanto durante la notte è stato ritrovato il suo corpo, sommerso dalla neve.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, il soccorso alpino e i carabinieri.