Uomo trovato morto nei Navigli a Milano, il cadavere è di un 80enne: indagini in corso sulle cause del decesso

Giallo a Milano. Un uomo di circa 80 anni è stato trovato morto intorno alle 6 di mattina di lunedì 15 gennaio 2024. Il cadavere è stato rinvenuto nelle acque dei Navigli, lungo l’Alzaia pavese.

Mistero a Milano: cadavere recuperato dai sommozzatori nei Navigli

Sul posto in cui è emerso il corpo senza vita si sono precipitati, con un’ambulanza e un’automedica, gli operatori del 118 e i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno recuperato la salma.

Rimane da chiarire se il decesso è legato a un gesto autolesionistico, a un incidente dovuto a un malore o ad altre cause.

L’allarme lanciato da un passante

Il primo ad accorgersi del cadavere è stato un passante che ha subito telefonato al 112 segnalando la presenza del corpo senza vita nel canale. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi.

Spetta ora agli agenti della Questura ricostruire i dettagli relativi alla morte dell’ottantenne.

Morto in Darsena di un 23enne lo scorso maggio

Lo scorso maggio si è verificato un altro dramma nei Navigli. In Darsena, un giovane di poco più di vent’anni ha perso la vita dopo essere annegato tra le acque del bacino meneghino.

La tragedia si è consumata lungo la serata di giovedì 11 maggio 2023, nella zona della movida milanese.

Il ragazzo, di origine straniera e di età compresa tra i 20 e i 25 anni, era stato visto più volte fare entra ed esci dall’acqua nel corso della sera. A un certo punto, però, dopo essersi immerso, non è più risalito.

Anche in quel frangente sul posto si sono precipitati i soccorsi, tra polizia, ambulanza e vigili del fuoco. Ma purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.