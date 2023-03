Un morto sulla A14 dopo che l'auto si ribalta e viene centrata da un bus tra Pesaro e Fano: aveva 40 anni

Terribile incidente sull’autostrada A14 nella notte fra lunedì 27 e martedì 28 marzo: per cause ancora in via di accertamento un’auto si è ribaltata ed è stata centrata in pieno da un pulmino.

Incidente sulla A14, c’è un morto

La vittima alla guida della Volkswagen Polo che si è ribaltata è un uomo di 40 anni originario di Cagli, piccolo centro nella provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche.

Lo scontro si è verificato attorno all’una di notte sulla carreggiata sud nel tratto tra Pesaro e Fano, al km 156+500.

Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale della sezione autostradale di Fano e personale Aspi.

A 14, traffico e viabilità

In seguito ai rilievi delle forze dell’ordine la carreggiata è stata sgomberata e la viabilità è stata ripristinata.

Come riporta Autostrade per l’Italia, nella mattinata del 28 marzo sulla A14 potrebbero permanere altri problemi di viabilità.

Vengono segnalate code a tratti sul raccordo fra la A1 e la A14 Bologna – Casalecchio per traffico intenso e per un incidente.

A14, incidente a Grottammare per un cavo tranciato

Sempre sulla A14, lunedì 27 marzo all’altezza di Grottammare, un cavo si è staccato dal soffitto della galleria Castello e si è messo a penzolare sull’autostrada.

Un camion in transito lo ha involontariamente tranciato causando momentanei rallentamenti e code. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia autostradale di Porto San Giorgio per identificare il camionista.

Incidente mortale sulla A14 a febbraio, morto un atleta

Sulla stessa autostrada poco più di un mese prima, a inizio febbraio, in un incidente frontale verificatosi in una galleria nei pressi di Grottammare sono morti Andrea Silvestrone, atleta paralimpico e campione di tennis, due dei tre figli che viaggiavano con lui e il loro cane.