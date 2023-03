Secondo incidente sull'A14 in poche ore, scontro tra auto e due tir in galleria: un ferito, traffico bloccato

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Secondo incidente sull’A14 in poche ore. Dopo lo schianto che ha causato la morte di un 27enne all’altezza di Ancona, la mattina di lunedì 20 marzo si è registrato lo scontro tra due tir e un’auto in zona Pescara. Una persona è rimasta ferita, nel frattempo il traffico è bloccato e la coda è in aumento.

L’incidente sulla A14

Secondo le prime informazioni, l’incidente che ha visto coinvolti due tir e un’auto è avvenuto nel tratto dell’autostrada A14 compreso tra i caselli di Atri-Pineto e Città Sant’Angelo-Pescara Nord, in direzione Sud, per un incidente al chilometro 355.

Lo scontro si è verificato in corrispondenza di un cantiere di lavori installato e segnalato all’interno della galleria Solagne.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il tratto della A14 dove è avvenuto l’incidente

I soccorsi: un ferito

Nell’incidente, una persona è rimasta ferita.

Sul posto ci sono i vigili del Fuoco, il 118 (che è intervenuto anche con l’elicottero), la polizia autostradale e il personale di Autostrade.

Traffico bloccato

Al momento si registrano 3 chilometri di coda in direzione Pescara.

Agli utenti diretti verso Pescara/Bari, dopo l’uscita a Pineto, Autostrade per l’Italia consiglia di percorrere la strada statale 16 ‘Adriatica’, per poi rientrare in autostrada a Pescara Nord.

L’altro incidente mortale sulla A14 poche ore prima

La A14 è stata teatro di un incidente mortale alle 4:30 della mattina di domenica 19 marzo, quando tra i caselli di Ancona Sud e Ancona Nord, al chilometro 225+700 in direzione nord, il passeggero di un Fiat Doblò è morto dopo che il mezzo si è ribaltato in seguito all’urto contro la barriera New Jersey.

Il conducente, un 34enne, è stato trasportato all’ospedale di Torrette di Ancona.

Nulla da fare per il 27enne che viaggiava con lui.