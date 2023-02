Terribile incidente in galleria sulla A14 a Grottammare, muore un atleta paralimpico con due figli

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Il violento incidente frontale, verificatosi in una galleria sulla A14 facente parte del territorio di Grottammare (Ascoli Piceno), è risultato fatale per Andrea Silvestrone, atleta paralimpico e campione di tennis, due dei tre figli che viaggiavano con lui e il loro cane. Il terzo figlio è ricoverato in gravi condizioni.

Il violento scontro frontale

L’incidente è avvenuto nella mattina di sabato 4 febbraio, in un tratto di autostrada A14 percorribile su un’unica corsia a causa di alcuni lavori in corso, all’interno della galleria “Castello” nel comune di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno.

L’automobile sulla quale viaggiava Andrea Silvestrone insieme ai suoi tre figli, due maschi di 8 e 12 anni e una femmina di 13, si è scontrata frontalmente con un camion.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il punto dove si trova la galleria Castello di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno

Nello scontro, oltre ad Andrea Silvestrone, sono morti sul colpo il figlio di 8 anni, la figlia di 12 e il loro cane, in viaggio con loro. Il figlio 12enne è ricoverato in gravi condizioni, mentre l’autista del camion è rimasto illeso.

La dinamica dell’incidente e i soccorsi

In seguito allo scontro sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto, i soccorsi sanitari e meccanici e le pattuglie della Polizia Stradale e personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Secondo le prime ricostruzioni, la vettura guidata dal campione di tennis paralimpico avrebbe urtato un canale di scolo, finendo per invadere la corsia sulla quale viaggiava il tir.

Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso di tre dei quattro occupanti dell’automobile, mentre il figlio sopravvissuto è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale “Torrette” di Ancona.

La società Autostrade ha comunicato che l’incidente “è avvenuto all’altezza del km 300, in corrispondenza di un cantiere di lavoro correttamente installato e segnalato”. Il tratto interessato è stato momentaneamente chiuso in entrambe le direzioni.

Andrea Silvestrone, un campione benvoluto

L’autista morto sul colpo era il 50enne Andrea Silvestrone, avvocato originario di Montesilvano, in provincia di Pescara.

L’uomo era conosciuto soprattutto per la sua attività sportiva. Da anni costretto sulla sedia a rotelle a causa della sclerosi multipla, Andrea era un istruttore di tennis e un ottimo giocatore, che ha fatto parte della Nazionale italiana e ha gareggiato in numerosi incontri anche internazionali.

La notizia della sua morte e di quella dei suoi due figli ha sconvolto il suo paese, con il sindaco Ottavio De Martinis che ha definito la notizia “tremenda”.

“Andrea era un mio caro amico con il quale ho condiviso momenti belli e con cui ho anche giocato talvolta a tennis, era un bravo istruttore. Di recente lo avevamo premiato nella Festa dello sport. Una grave perdita, un gran dolore per la perdita di un amico e dei suoi figli” ha detto il sindaco.