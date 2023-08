Un'imbarcazione a motore ha preso fuoco ed è affondata al largo di Livorno: salvi su una zattera i passeggeri

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragedia in mare sfiorata al largo di Livorno. Una barca a motore con a bordo 9 persone ha preso fuoco ed è affondata. I passeggeri si sono salvati rifugiandosi su una zattera di emergenza prima dell’arrivo dei soccorritori.

Il rogo della barca e la chiamata ai soccorsi

Nella mattinata di giovedì una barca è affondata 15 miglia nautiche, circa 27 chilometri, al largo di Livorno. Causa del naufragio un incendio scaturito a bordo del mezzo di 13 metri sul quale si trovavano 9 persone.

Nessuno risulterebbe ferito, in quanto i passeggeri sono dapprima riusciti ad avvisare la guardia costiera dell’emergenza e poi a rifugiarsi su di una zattera in dotazione alla nave proprio per situazioni come questa.

Fonte foto: Tuttocittà Il porto di Marina di Pisa, dove sono stati portati i nove naufraghi dopo il salvataggio

La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa ‘ANSA’, che ha anche segnalato come il fumo causato dall’incendio a bordo fosse visibile dalla costa della città toscana.

L’intervento della guardia costiera

Grazie alla prontezza dell’equipaggio della nave, la capitaneria di porto ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi per mettere in salvo le nove persone sfuggite all’incendio, che si trovavano sulla zattera al largo di Livorno.

Oltre alle motovedette della guardia costiera, accorse per salvare i naufraghi, sul luogo dell’incendio sono accorsi anche i gommoni e i natanti dei vigili del fuoco per provare a limitare i danni all’imbarcazione.

Le operazioni di salvataggio si sono svolte senza problemi e l’Avvistatore Marittimo ha comunicato che tutti i passeggeri della barca sono in salvo.

L’affondamento dell’imbarcazione

Destino diverso è toccato alla nave sulla quale i nove stavano viaggiando. L’imbarcazione infatti è stata rapidamente consumata dalle fiamme che l’hanno danneggiata irreparabilmente prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.

I pompieri sono riusciti a domare le fiamme quando ormai era troppo tardi per provare a salvare la barca a motore. Il natante è quindi affondato nelle acque al largo di Livorno poche ore dopo l’avvenuto salvataggio.

Nel frattempo le motovedette della guardia costiera hanno scortato i 9 naufraghi, a bordo della zattera che ha permesso loro di salvarsi dall’incendio, fino al porto di Marina di Pisa.