Indagato lo skipper Elio Persico per lo scontro tra barche ad Amalfi: accusato di omicidio colposo e naufragio

Lo skipper Elio Persico, al timone dell’imbarcazione sulla quale ha perso la vita l’americana Adrienne Vaughan in seguito all’incidente in mare ad Amalfi, è indagato per omicidio colposo e naufragio. Lo ha comunicato in conferenza stampa il procuratore capo di Salerno, Giuseppe Borrelli, facendo punto sulle indagini dello scontro tra le due barche che ha portato alla morte della presidente della casa editrice di Bloomsbury, oltre al ferimento del marito che è stato ascoltato in ospedale dagli inquirenti.

Le indagini

“Finora l’attenzione degli investigatori si è concentrata sull’audizione delle persone coinvolte o presenti – ha spiegato il procuratore capo, riportato da ‘Repubblica’ – È stato sentito il marito della vittima, che è ricoverato in ospedale, ovviamente la testimonianza andrà ripetuta perché raccolta in un momento particolare“.

“La procura della Repubblica è intervenuta immediatamente – ha spiegato ancora Borrelli – sia sentendo le persone informate dei fatti sia procedendo nella notte successiva all’interrogatorio della persona sottoposta a indagini che ha reso dichiarazioni che sono oggetto di riscontro. Sono state sentite tutte le 70 persone a bordo della nave Tortuga oltre al comandante che hanno fornito la loro versione dei fatti”.

Come confermato dal procuratore capo di Salerno, su Persico sono stati effettuati test alcolemici e tossicologici, risultati positivi, ma ora “posti al vaglio di un consulente della Procura poiché i dati sono non necessariamente significativi occorrendo verificare l’incidenza dei risultati sulla capacità del soggetto”.

La vicenda

Borrelli ha ripercorso davanti ai giornalisti i passaggi e le circostanze della vicenda: “Il fatto si è verificato davanti al fiordo di Furore. Il gozzo di 9 metri è andato contro il Tortuga sul quale era in corso un evento. I soccorsi sono stati immediati: la notizia dell’incidente è stata ricevuta alle 17 e 45, Vaughan è arrivata sul molo di Amalfi intorno alle 18 e alle 18 e 10 c’era anche l’ambulanza. La donna aveva subito lesioni tali da non poter essere curata. Adrienne Vaughan era sulla prua del motoscafo, sul prendisole, ed è stata sbalzata in mare”.

Borelli ha fornito dettagli anche sulla custodia dei figli minorenni della coppia, di 8 e 12 anni, che, dopo l’intervento dei servizi sociali, si trovano adesso “in albergo perché è arrivato in Italia il nonno. Era stata offerta anche ospitalità in una casa famiglia ma sono state concordate con il padre le modalità di custodia dei due bambini”.

Chi è Elio Persico

Elio Persico, 30 anni, è originario di Massa Lubrense e da anni lavora in ambito marittimo. Secondo quanto ricostruito dal ‘Corriere della Sera’, era molto ambito dalle società di navigazione in quanto di madre lingua inglese, avendo una mamma anglosassone. Proprio per questo a lui erano affidati gli incarichi con clienti inglesi ed americani da parte della società di navigazione per la quale lavorava.