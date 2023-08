Adrienne Vaughan morta in Costiera amalfitana, conducente del motoscafo positivo ai test tossicologici

Uno scontro tra un motoscafo e un veliero non ha lasciato scampo a una turista americana, deceduta in seguito all’incidente. Ferito anche il conducente dello scafo, che è risultato positivo sia all’alcol test che al drug test.

L’incidente in Costiera amalfitana

L’incidente che è costato la vita a una donna americana, Adrienne Vaughan, è avvenuto intorno alle 18:30 di ieri – giovedì 3 agosto – nelle acque del Fiordo di Furore, al largo della Costiera amalfitana.

L’imbarcazione, un motoscafo noleggiato con conducente, si è scontrata con un veliero turistico mentre a bordo decine di persone erano intente a ballare e a godersi la visita a uno dei luoghi più suggestivi della zona.

Fonte foto: ANSA Il motoscafo sul quale viaggiava Adrienne Vaughan, in seguito allo scontro con il veliero avvenuto al largo della Costiera amalfitana

L’impatto violento tra i due mezzi ha sbalzato via la donna, che sarebbe finita acqua dopo aver colpito l’elica, riportando gravi ferite che sono poi risultate fatali. Anche il marito Mike avrebbe riportato una lesione ad un arto, ed è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, mentre sono illesi i due figli della coppia, di 12 e 8 anni, anche loro a bordo dello scafo.

I test sul conducente

Nell’incidente è rimasto ferito anche il conducente del motoscafo, un trentenne campano, che è stato poi trasportato in ospedale. Nell’impatto, l’uomo ha riportato una frattura al bacino e ad alcune costole. In seguito allo scontro, al porto di Amalfi sono arrivati i carabinieri e due ambulanze del 118, ed è stato attivato anche l’elisoccorso per velocizzare il trasferimento in ospedale dei feriti.

All’arrivo in pronto soccorso il conducente, come da prassi, è stato sottoposto ai test tossicologici, ed è risultato positivo sia alla prova per l’alcool che al drug test. Anche il comandante del veliero è stato sottoposto ai test, risultando però negativo.

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, con le indagini che sono state affidate ai militari della Capitaneria di Porto di Amalfi. Sulla vicenda la Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta, affidata alla pm Marinella Guglielmotti.

Chi era Adrienne Vaughan, vittima dell’incidente

La donna morta in seguito alle ferite riportate nell’incidente era Adrienne Vaughan, 45enne americana, presidente dal 2021 della sezione Usa della casa editrice Bloomsbury.

La donna era conosciuta principalmente per essere stata direttore esecutivo della serie di romanzi di “Harry Potter”, per la quale aveva curato le pubblicazioni. Dal 2015 al 2018 aveva lavorato per il gruppo editoriale della Disney.