Turista americana muore dopo essere stata sbalzata in mare per uno scontro tra barche in Costiera amalfitana

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Non ce l’ha fatta la turista americana rimasta coinvolta in un incidente in mare. Due imbarcazioni si sono scontrate verso le 18.00 al largo della Costiera amalfitana. La turista è stata sbalzata fuori ed è finita tra le pale del motore. La donna di 44 anni è arrivata in gravi condizioni all’ospedale, ma prima di prendere un elicottero verso un’altra struttura è deceduta.

I fatti

Ha perso la vita verso le 19:00 di questa sera, giovedì 3 agosto (una giornata particolarmente sfortunata per gli incidenti in acqua, come nel caso del giovane morto in un laghetto e l’altro annegato in mare) la turista americana che ha avuto un brutto incidente in barca. La donna si trovava a bordo di un gozzo sorrentino di 7 metri preso a noleggio con il marito e i figli.

Durante il tragitto il conducente, che ha riportato ferite agli arti ed è stato trasportato in ospedale, è andato a sbattere contro la prua di un veliero turistico, il Tortuga, sul quale erano presenti circa 80 persone.

Fonte foto: ANSA Una turista americana di 44 anni perde la vita lungo la Costiera amalfitana

Le dinamiche

Le due imbarcazioni si sono scontrate nelle acque di fronte al Fiordo di Furore, lungo la Costiera amalfitana. Si trattano di mezzi turistici, entrambi a noleggio. Secondo quanto riportato da autorità e testimoni, l’impatto è stato piuttosto violento, tanto da sbalzare in mare la turista americana.

Il brusco atterraggio ha poi spinto la donna verso le eliche del motore. In quel momento si è ferita profondamente il corpo e soprattutto la testa. Nell’incidente, avvenuto verso le 18:00, sono rimasti coinvolti anche il marito e il conducente del mezzo. Lo skipper ha riportato diverse ferite, mentre i bambini della coppia sono rimasti illesi.

I soccorsi

Tutti i coinvolti sono stati trasportati nell’ospedale più vicino. La turista americana è stata trasportata al pronto soccorso di Castiglione, mentre lo skipper all’ospedale di Salerno. Le imbarcazioni nel frattempo sono state rimorchiate e messe sotto sequestro dai militari della Guardia Costiera di Amalfi e dai Carabinieri giunti sul posto.

I tentativi di salvare la donna di 44 anni sono stati tutti vani e dopo un’ora di rianimazione, con la necessità di trasportarla in un altro ospedale con un elicottero, la donna è deceduta.