Roberto Vannacci attaccato a Dritto e Rovescio: "Sembra quello che vende il kebab, non rappresenta italianità"

Sfogo contro Roberto Vannacci divenuto virale a Dritto e Rovescio (Rete Quattro). La scrittrice italo-senegalese Andy, (all’anagrafe Ndeye Fatou Faye, 25 anni e autrice del libro “Allergica al pesce. Hakuna Matata”), quando ha preso parola, dopo essersi presentata, ha sostenuto che il discusso candidato della Lega alle Europee è un uomo che non rappresenta l’italianità nemmeno a livello estetico, affermando inoltre che il generale assomigli a un “turco” che “vende il kebab“.

Dritto e Rovescio: “Roberto Vannacci? Che si comprasse uno specchio”

“Lui (Vannacci, ndr) ci discrimina per il colore della pelle – ha esordito Andy -, ma non ho ancora capito come le sue teorie possano influenzare ciò che è la mia vita. Perché le idee sue devono andare a ledere altre persone? Ma non può parlare per sé?”.

“Lui nel suo libro – ha aggiunto la scrittrice – ha portato l’esempio della pallavolista Paola (Enogu, ndr). Invece che scrivere libri e venderli, che si comprasse uno specchio”.

Fonte foto: ANSA Roberto Vannacci

La scrittrice Andy: “Vannacci rappresenta l’italianità? No, sembra un turco”

E ancora: “Io ho visto questo (Vannacci, ndr) la prima volta qualche settimana fa. E non sapevo chi era. Ho letto un articolo e mi sono detta: ‘Fammi vedere un po’ chi è’. Poi mi sono detta: ‘Ma sto turco che vuole?’ Questo non rappresenta per niente l’italianità a livello estetico”.

“Dovrebbe farsi un esame di coscienza – ha proseguito Andy – e poi un test del Dna che magari vede che da Vannacci a Mahmood è un attimo… guardandolo in faccia”.

“Sembra quello che vende il kebab”

“Lui parla dell’italianità come una persona bianca con tratti caucasici – ha scandito sempre la scrittrice a Dritto e Rovescio -. Ma lui ha tratti caucasici? Sembra quello che vende il kebab”.

“Posso concordare con Vannacci che io non sembro italiana, soprattutto se mi incontrano all’estero. Ma il problema è venuto dopo, quando ha detto che io non rappresento l’italianità per i tratti. Peccato che l’italianità non sia per i tratti ma per i modi di fare, la lingua, l’accento. Io sono cresciuta con quello di Cogollo del Cengio (Vicenza, ndr) mica con quello di Dakar”.