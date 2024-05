Tajani contro Salvini e Vannacci: "Classi separate? Disgustato. Io sono assolutamente antifascista"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Antonio Tajani, ministro degli Esteri nonché vicepremier del governo Meloni, ospite di Piazzapulita su La7 non si è tirato indietro nel fare polemica contro il collega Matteo Salvini e il generale Roberto Vannacci. Contro quest’ultimo, candidato alle Europee con la Lega, il leader di Forza Italia ha avuto da ridire per le parole dette sulle classi separate. Poi, incalzato da Formigli, ha dichiarato: “Sono assolutamente antifascista“.

Tajani contro Salvini e Vannacci

Diversi i temi trattati dal vicepremier Antonio Tajani nel corso dell’intervista rilasciata a Corrado Formigli a Piazzapulita, col leader di FI che non si è tirato indietro nel rispondere alle domande, anche quelle più scomode.

Tra queste quelle relative alla politica di AfD, con i risultati in Francia che sono stati definiti preoccupanti da Tajani che non ha nascosto che alcune posizioni “mi fanno schifo“.

“Lo dica a Salvini” la risposta di Formigli, con Tajani che poi è stato un fiume in piena scagliandosi contro il collega di governo e il suo candidato alle Europee Roberto Vannacci.

Quando uno dice che bisogna separare i bambini normali da quelli non normali, che poi bisogna capire quali sono quelli normali e quelli non normali… È una proposta che mi disgusta. Sono contrario alle classi separate, sono per l’integrazione”.

Tajani “assolutamente antifascista”

Incalzato da Formigli, poi, Tajani ha risposto anche alla domanda che in tanti fanno agli esponenti di destra e che, molto spesso, viene dribblata.

“Lei è antifascista?” ha chiesto il conduttore, col ministro che è stato chiaro e diretto: “Assolutamente sì”.

E sul fatto che Meloni non risponda allo stesso modo alla stessa domanda, Tajani ha detto: “Che ne so io, chiedetelo a lei. Ma non è che ogni volta bisogna fare il processo alle sue possibili idee”.

Le parole sull’inchiesta Toti

Alla domanda se il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti debba o meno dimettersi dal suo incarico considerata l’inchiesta, il vicepremier ha detto la sua.

Aspettiamo l’interrogatorio e le decisioni del tribunale. Lo stile di vita di Toti è diverso dal mio, ma non facciamo il processo allo stile di vita e proprio per questo difendo il diritto che non debba lui essere costretto a difendersi, ma è’ l’accusa che deve dimostrare se lui ha commesso un reato

L’obiettivo per le Europee

Non manca anche il riferimento alle Europee, con l’obiettivo che Forza Italia si è posto in vista delle elezioni del prossimo 8 e 9 giugno.

Tajani senza girarci tanto attorno ha infatti sottolineato: “Puntiamo ad arrivare al 10%, non me ne importa niente di superare Salvini”.