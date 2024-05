Vigile ucciso da un colpo partito dalla sua pistola a Mortara vicino Pavia, la fidanzata indagata per omicidio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È indagata per omicidio colposo la ragazza di 19 anni che stava maneggiando la pistola da cui è partito il colpo che ha ucciso Christian Rovida, 22enne agente della polizia locale di Mortara, in provincia di Pavia. Nell’interrogatorio davanti al pm la giovane ha ammesso di aver sparato accidentalmente il colpo che non ha lasciato scampo al ragazzo.

Con il passare delle ore si inizia a chiarire la vicenda della morte del giovane vigile urbano di Mortara ucciso nel tardo pomeriggio di venerdì 17 maggio da un colpo partito dalla sua pistola mentre si trovava in casa con la fidanzata.

Come riporta Ansa, la ragazza, studentessa 19enne di Trivolzio, ha raccontato quanto accaduto nel corso dell’interrogatorio che si è svolto in serata davanti al sostituto procuratore di Pavia.

Il fatto è avvenuto a Gropello Cairoli, in provincia di Pavia

La giovane avrebbe riferito che il colpo che ha raggiunto e ucciso Rovida sarebbe partito accidentalmente mentre lei stava maneggiando la pistola di lui. La 19enne è ora indagata per omicidio colposo.

Christian Rovida, 22 anni, agente da pochi mesi in servizio alla polizia locale di Mortara, è stato ucciso da un colpo partito dalla sua pistola nell’abitazione in cui vive assieme ai genitori a Gropello Cairoli, piccolo comune in provincia di Pavia.

La tragedia è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 17 maggio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il vigile urbano, rientrato a casa dopo aver terminato il proprio turno, era nella sua camera in compagnia della ragazza.

Ad un certo punto è partito un colpo dalla sua pistola d’ordinanza, una Glock40, in quel momento maneggiata dalla 19enne.

Il 22enne è stato trasportato d’urgenza in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico nel disperato tentativo di salvargli la vita. Tutto inutile, Rovida è deceduto in sala operatoria.

Le indagini

Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Vigevano, coordinati dalla Procura di Pavia, per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Da chiarire se sia stato lui a consegnare l’arma alla ragazza, magari per mostrargli come si impugna, e a non disarmarla. O se sia successo qualcos’altro.

Per chiarirlo servirà attendere l’esito dei vari accertamenti tecnici disposti dal pm, dall’autopsia all’analisi balistica.