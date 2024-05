Fedez conferma il malore e i problemi di salute, su Instagram rompe il silenzio: "Non sono in fin di vita"

Alla fine ci ha pensato lui a fare chiarezza. Dopo le voci incontrollate sulle sue condizioni, lunedì 20 maggio Fedez ha rotto il silenzio per informare tutti sul suo stato di salute. Il rapper ha confermato di essere stato male nel weekend, circostanza che non gli ha permesso di essere ospite di Alessandro Cattelan su Rai 2, ma ha sottolineato quanto già anticipato dal suo staff: non è grave e non è ricoverato in ospedale.

La story di Fedez su Instagram

Sfondo nero, scritta bianca.

Alle ore 15 in punto di lunedì 20 maggio, Fedez ha pubblicato il suo personale bollettino dopo le voci più o meno catastrofiche in merito alle condizioni di salute per via della rinuncia all’ospitata nel programma Rai di Alessandro Cattelan:

“Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend, ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita“.

Prima di questo chiarimento, l’ultima story dal rapper su Instagram, risalente alle ore 16 di domenica 19 maggio, era stata pubblicata per ricordare il dj e vocalist Franchino.

Dalla nota della Rai alla versione di Cattelan

Fedez ha quindi messo la parola fine dopo tre giorni in cui il tam-tam per la sua assenza in Da vicino nessuno è normale, prima puntata del programma condotto da Alessandro Cattelan su Rai 2.

Prima il comunicato in cui la Rai – in accordo con l’ufficio stampa del rapper – aveva ufficializzato l’assenza dell’artista, assente durante la regitrtazione di sabato 18 maggio:

“Come concordato con l’ufficio stampa dell’artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di ‘Da vicino nessuno è normale’, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2″.

Poi le parole Alessandro Cattelan, in un’intervista concessa al Corriere della Sera e pubblicata dal quotidiano domenica 19 maggio:

“Lo sappiamo tutti che l’attenzione su Federico è sempre altissima. Quando lo avevamo chiamato, tempo fa, inizialmente avevamo pensato a una cosa simpatica, volevo andasse ospite a sorpresa a un matrimonio, il che era divertente visto quello che sta succedendo col suo… ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato. Successivamente, viste le vicende recenti, avevamo considerato un trattamento diverso. Ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute, non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio”.

L’indiscrezione sui “gravi problemi allo stomaco”

Ad accendere la miccia ci aveva pensato Dillinger News, sito che fa capo a Fabrizio Corona, che lunedì 20 maggio aveva diffuso un’indiscrezione relativa alla salute di Fedez, parlando di “problemi molto gravi allo stomaco” e di un trasporto “d’urgenza in pronto soccorso”:

Lo staff di Fedez, seguito poi dall’artista, aveva smentito che il cantante fosse in gravi condizioni.