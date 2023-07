Turista lascia i figli minori in hotel e va a ubriacarsi al bar a Rimini: arrestata mamma 49enne

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

I figli minorenni chiusi per ore nella stanza d’albergo, mentre lei esce e va al bar ad ubriacarsi. Succede a Rimini, dove una turista francese di 49 anni è stata arrestata dai carabinieri per abbandono di minori.

Abbandona i figli in hotel

Una turista francese di 49 anni è stata arrestata dai carabinieri di Rimini con l’accusa di abbandono di minori: aveva lasciato per ore nella camera d’hotel i figli di 10 e 11 anni per andare a ubriacarsi in città.

Secondo la ricostruzione riportata dal Resto del Carlino, la vicenda è avvenuta nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 luglio. La donna, divorziata, si trovava da alcuni giorni in vacanza in Italia con i suoi figli, una bambina di 11 anni e un bambino di 10.

Mercoledì la famigliola arriva a Rimini: i tre passano il pomeriggio in spiaggia, poi vanno a cena in un ristorante per festeggiare il compleanno della mamma. Quindi vanno in hotel.

Verso le 2 di notte la donna lascia i figli a dormire in camera e scende nella hall, al bar, dove inizia a bere. Verso le 4 il portiere la vede uscire, già in precarie condizioni.

Esce e va a ubriacarsi

L’allarme scatta al mattino, verso le 9.30. I bambini si svegliano e non trovano la madre. Chiusi in camera, spaventati, riescono a contattare con il cellulare il nuovo fidanzato della mamma, che a sua volta chiama il gestore dell’hotel.

Questi sale in camera, trova i bambini soli e chiama i carabinieri. I militari li tranquillizzano, li fanno mangiare e li portano in caserma. Nel frattempo scattano le ricerche della madre.

La donna viene intercettata alcune ore dopo in città, alla guida dell’auto, visibilmente ubriaca. Si rifiuta di sottoporsi al test dell’etilometro, viene arrestata e condotta in caserma, l’auto sequestrata.

La donna ha patteggiato

Nella giornata di oggi, venerdì 21 luglio, la 49enne è comparsa davanti al giudice e processata per direttissima. Ha patteggiato una condanna a 5 mesi e 10 giorni di reclusione per abbandono di minore, più altri 4 mesi per il rifiuto all’alcoltest, con pena sospesa.

Nei prossimi giorni la donna tornerà in patria. I due bambini sono stati affidati al padre, che è arrivato in auto dalla Francia non appena appresa la notizia.