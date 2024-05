Rapina con machete in una pizzeria d'asporto di Bologna, fermati 4 ragazzi: hanno rubato 200 euro circa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una decina di giorni fa si è verificata una spaventosa rapina in una pizzeria d’asporto a Bologna. Il gruppo che ha commesso il reato era composto da 4 giovanissimi: un 18enne e tre 17enni. Tra questi, uno ha minacciato per tutto il tempo i dipendenti della piccola pizzeria con un machete. Bottino magro: circa 200 euro e due cellulari. Le telecamere di sicurezza hanno portato alle persone coinvolte, che ora rischiano per il reato di rapina e diverse aggravanti.

Rapina con machete a Bologna

Sono quattro i ragazzi fermati che una decina di giorni fa, il 29 aprile, sono entrati con un machete in una pizzeria d’asporto. L’intento, riuscito, era quello di rapinare i dipendenti del posto.

Una videocamera ha ripreso tutta la scena, che mostra uno minacciare i due lavoratori e gli altri giovanissimi (di 18 e 17 anni) svuotare le tasche e le casse dell’attività.

Le indagini sui 4 ragazzi

Non è stata un’indagine difficile. I 4 ragazzi coinvolti nella rapina hanno cercato di nascondere il proprio volto, ma le telecamere della pizzeria hanno ripreso tutti gli spostamenti. Le immagini, seguite all’esterno, hanno permesso di scoprire il mezzo della fuga dei rapinatori: una Fiat Punto. Anche questa era stata rubata qualche giorno prima, a Marzabotto, e in seguito è stata abbandonata.

Nel veicolo rubato è stato ritrovato il machete utilizzato per minacciare i dipendenti della pizzeria d’asporto di Bologna.

Identificati e arrestati: chi sono i rapinatori

Il gruppo era composto da giovanissimi. Il più grande aveva 18 anni, mentre gli altri 3 ragazzi appena 17 anni. Il primo a essere identificato è stato il 18enne, ovvero colui che ha minacciato con il machete i dipendenti della pizzeria.

Il giovane non era sconosciuto alla Polizia e risultava ricercato per un'altra rapina commessa a Napoli. È stato catturato al confine con la Svizzera mentre tentava la fuga. Due dei 17enni sono stati scoperti in una struttura di accoglienza per minori, dove erano ospiti e il quarto soggetto della banda è stato scoperto grazie ai social, perché compariva nelle foto insieme agli altri tre fermati.