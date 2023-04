Litiga con la moglie e abbandona i 4 figli piccoli a Brescia nel cuore della notte: hanno tutti meno di 3 anni

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Quattro bambini piccoli, due ancora in fasce, lasciati da soli sul marciapiede, al buio e al freddo. La storia arriva da Brescia, dove un un giovane papà di 23 anni ha lasciato in piena notte i quattro figli (il più grande ha tre anni) sul ciglio della strada, davanti alla vecchia casa dei suoceri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il giovane è stato denunciato.

Abbandona i quattro figli per strada

Il fatto si è verificato nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 aprile a Brescia, nel quartiere Urago Mella. Protagonista della vicenda un 23enne bresciano, da tempo residente in Germania con la moglie, coetanea e anche lei italiana.

Secondo la ricostruzione riportata da Repubblica, in seguito ad una lite con la moglie il giovane è tornato in Italia in auto con i quattro figli piccoli (pochi mesi il più piccolo, tre anni il più grande). E giunto a Brescia ha lasciato i bambini da soli sul ciglio della strada.

I bambini presi in cura dai carabinieri

I quattro fratellini sono rimasti per circa mezz’ora da soli sul marciapiede, al buio e al freddo. I due più piccoli, ancora in fasce, sui seggiolini per auto. i due più grande a tenersi per la manina. A lanciare l’allarme verso le quattro di notte sono stati alcuni residenti, svegliati dal pianto dei bimbi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno trovato i bambini infreddoliti e spaventati. Li hanno scaldati e tranquillizzati, quindi il trasporto in ospedale per accertamenti.

I bimbi stanno bene e su disposizione della Procura minorile di Brescia sono stati affidati alla madre, nel frattempo giunta sul posto dopo essere stata avvertita dai familiari.

La lite con con la moglie

Il 23enne è stato denunciato per abbandono di minori. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la coppia viveva in Germania ma in seguito ad una lite la donna era tornata in Italia e si era temporaneamente stabilita a casa dei genitori, lasciando i quattro figli piccoli con il marito.

Dovendo però far ritorno anche lui in Italia per assistere il padre malato, il 23enne ha portato con se i bimbi; giunto a Brescia nel cuore della notte, ha lasciato i quattro sul ciglio della strada davanti a quella che credeva fosse la casa dei suoceri ed è ripartito in auto. Peccato che nel frattempo i genitori della moglie si erano trasferiti altrove.

È stato il padre del 23enne ad avvisare la nuora dopo l’arrivo del figlio, telefonandole e dicendole cosa aveva fatto il marito. La giovane si è quindi precipitata sul posto, dove erano già arrivati i carabinieri e il 118.