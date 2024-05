Bimba di 10 mesi morta a Noto vicino Siracusa dopo aver ingerito candeggina: la madre è sotto shock

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma a Noto, in provincia di Siracusa: nel pomeriggio di giovedì 9 maggio una bambina di 10 mesi è morta dopo aver ingerito della candeggina.

Sotto choc la madre che è stata raggiunta dagli uomini dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire con precisione come sia potuta avvenire una simile tragedia.

Noto, Siracusa: bimba di 10 mesi morta dopo aver bevuto candeggina. Aperta un’inchiesta

Sul decesso della giovanissima vittima la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta, mentre le indagini sono state affidate agli uomini dell’Arma dei Carabinieri.

I militari hanno ricevuto, intorno alle 16.45, una segnalazione del Pronto soccorso, dove la bimba era stata trasportata dopo aver ingerito la candeggina.

L’ipotesi: la bimba potrebbe essere caduta in un secchio pieno di candeggina

Per il momento resta da chiarire cosa sia accaduto nel dettaglio e in che modo la piccola abbia potuto bere il liquido.

Una prima ipotesi formulata dagli inquirenti e riportata dai quotidiani locali siciliani avanza la possibilità che la piccina potrebbe essere caduta in un secchio pieno di candeggina.

Opportuno specificare che, per ora, si tratta soltanto di un’ipotesi e che non c’è ancora certezza sulle reali cause che hanno provocato la morte della piccola.

La madre della bimba in stato di shock

I carabinieri, dopo essere stati informati del ricovero e del successivo decesso della bambina, si sono recati immediatamente nell’abitazione della famiglia in cui si trova la madre che versa in stato di shock. La donna si trova presso la sua casa insieme ai suoi altri bambini.

