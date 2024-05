La Svizzera vince l'Eurovision 2024 con Nemo, Angelina Mango e l'Italia al settimo posto: la classifica finale

All’Eurovision Song Contest 2024 trionfa la Svizzera con Nemo e il suo brano “The Code”. Consenso larghissimo di giurie nazionali e televoto per l’artista 24enne e la sua canzone che con una metafora del codice binario informatico rappresenta l’accettazione di sé e le persone di genere non-binary, in cui il musicista si riconosce. Niente da fare l’Italia che con Angelina Mango e il brano vincitore di Sanremo “La Noia” è finita settima in classifica, nonostante per le giurie si fosse piazzata al quarto posto. Sul podio la Croazia con Baby Lasagna in seconda posizione e l’Ucraina con il duo Alyona Alyona e Jerry Heil.

La vittoria della Svizzera con Nemo

Sul palco della Malmo Area, Nemo ha gioito sventolando una bandiera con i colori giallo, bianco, viola e nero, ovvero la bandiera non binaria. “The Code parla del percorso che ho iniziato per giungere alla conclusione di non sentirmi né un uomo né una donna” aveva spiegato l’artista prima dell’inizio del festival.

“Trovare la mia identità è stato periglioso e intricato, ma niente è meglio della libertà che si percepisce nel momento in cui dichiari di essere ‘fuori dai binari’. È un onore per me rappresentare la Svizzera all’Eurovision, un palco sul quale costruire i ponti della comunicazione tra le culture e le generazioni. Ecco perché è così importante per me, una persona dall’identità di genere fluida, ma anche per tutti i membri della comunità LGBTQIA+” aveva dichiarato il 24enne di originario di Bienne, che ha riportato il microfono di cristallo in Svizzera, dopo le vittorie di Lys Assia e Celine Dion.

Angelina Mango settima

Pur con l’ovazione del pubblico dell’Eurovision per la sua interpretazione travolgente de “La Noia”, Angelina Mango è finita settima in classifica, un piazzamento nel quale ha forse inciso anche la Rai, che alla vigilia della finale ha rivelato per errore i dati del televoto italiano largamente in favore di Israele.

La vincitrice di Sanremo aveva ottenuto dalle giurie nazionali 164 punti, che valevano il quarto posto, ma ne ha incassati soltanto 104 dal televoto perdendo posizioni in graduatoria.

Fonte foto: ANSA

Angelina Mango durante la sua esibizione in finale all’Eurovision 2024

La classifica finale

Ecco la classifica finale dell’Eurovision delle contestazioni, segnato dai fischi alla cantante di Israele, Eden Golan, e dalle proteste fuori dal festival, durante le quali è stata fermata con la kefiah al collo anche l’attivista Greta Thunberg.

Svizzera – Nemo, The Code

Croazia – Baby Lasagna, Rim Tim Tagi Dim

Ucraina – Alyona Alyona & Jerry Heil, Teresa & Maria

Francia – Slimane, Mon Amour

Israele – Eden Golan, Hurricane

Irlanda – Bambie Thug, Doomsday Blue

Italia – Angelina Mango, La Noia

Armenia – Ladaniva, Jako

Svezia – Marcus & Martinus, Unforgettable

Portogallo – iolanda, Grito

Grecia – Marina Satti, Zari

Germania – Isaak, Always On The Run

Lussemburgo – Tali, Fighter

Lituania – Silvester Belt, Luktelk

Cipro – Silia Kapsis, Liar

Lettonia – Dons, Hollow

Serbia – Teya Dora, Ramonda

Regno Unito – Olly Alexander, Dizzy

Finlandia – Windows95man, No Rules!

Estonia – 5miinust x Puuluup, (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Georgia – Nutsa Buzaladze, Firefighter

Spagna – Nebulossa, Zorra

Slovenia – Raiven, Veronika

Austria – Kaleen, We Will Rav

Norvegia – Gåte, Ulveham