Il generale Vannacci contro Nemo, vincitore svizzero dell'Eurovision 2024 di identità non binaria: "Nauseante"

Roberto Vannacci contro Nemo dopo la vittoria del cantante di identità non binaria all’Eurovision 2024 per la Svizzera: “Nauseante”. Il generale sospeso dall’Esercito e candidato alle Europee con la Lega commenta su Facebook la notizia del trionfo dell’artista all’evento tenutosi in Svezia: “Il Mondo al Contrario è sempre più nauseante”, scrive, postando le dichiarazioni di Nemo in cui parla del percorso citato dalla canzone vincitrice, The Code.

Il generale Vannacci contro Nemo sui social: “Nauseante”

“Nauseante”, così il generale Roberto Vannacci sui social nei confronti di Nemo, vincitore dell’Eurovision 2024 per la Svizzera nella serata di ieri, sabato 11 maggio.

Su Facebook il generale, sospeso dall’Esercito e candidato con la Lega alle Europee, ha postato le immagini della notizia commentando: “Il Mondo al Contrario è sempre più nauseante”.

Vannacci nel post ha pubblicato anche un estratto di un’intervista in cui Nemo prima della manifestazione raccontava del percorso narrato nella canzone vincitrice, The Code, dicendo di non sentirsi “né un uomo né una donna” e definendosi “persona dall’identità di genere fluida”.

Di cosa parla The Code canzone vincitrice dell’Eurovision 2024

La canzone vincitrice dell’Eurovision 2024, The Code, con cui Nemo ha trionfato rappresentando la Svizzera, racconta la difficoltà nell’accettare una identità sessuale non binaria.

“Mi libererò dalle catene”, recita il testo, “sono andato all’inferno e sono ritornato, ho infanto il codice“, e ancora: “Chi decide cosa è sbagliato e cosa è giusto?”.

“Trovare la mia identità è stato periglioso e intricato, ma niente è meglio della libertà che si percepisce nel momento in cui dichiari di essere ‘fuori dai binari’“, aveva dichiarato Nemo, definendo l’Eurovision “un palco sul quale costruire i ponti della comunicazione tra le culture e le generazioni”.

Chi è Nemo Mettler, vincitore dell’Eurovision dall’identità non binaria

Il vincitore dell’Eurovision Nemo Mettler è nato nel 1999 a Bienne, in Svizzera, per poi trasferirsi a Berlino e cominciare la sua carriera nel 2015 con “Clownfisch”, riferimento al film “Alla ricerca di Nemo”.

Salito alla ribalta nel 2016, nel 2018 riceve diversi premi ai Swiss Music Awards e diventa noto al pubblico televisivo partecipando alla versione svizzera de “Il cantante mascherato”.

Nemo nella serata di ieri sabato 11 maggio si è consacrato come popstar internazionale vincendo l’Eurovision Song Contest 2024 con la canzone The Code, che racconta la difficoltà nell’accettare una identità sessuale non binaria.