Chi è Nemo, vincitore dell'Eurovision 2024 per la Svizzera: l'identità non binaria e la carriera

Ha portato l’identità di genere non binaria sul palco dell’Eurovision 2024, dove ha conquistato tutti con la sua canzone “The Code”. Nemo, 24enne del cantone di Berna, ha raggiunto l’apice della carriera trionfando in rappresentanza della Svizzera nell’ultima edizione della competizione musicale europea andata in scena a Malmo, grazie al suo brano mix di pop-rap e opera. Ma oltre alla bandiera rossocrociata, l’artista ha sventolato anche quella con i colori giallo, bianco, viola e nero, che rappresenta tutti coloro che si dichiarano persone non-binarie.

La canzone vincitrice dell’Eurovision 2024

“The Code parla del percorso che ho iniziato per giungere alla conclusione di non sentirmi né un uomo né una donna” aveva spiegato l’artista, che ha riportato il microfono di cristallo in Svizzera, dopo le vittorie di Lys Assia e Celine Dion.

“Trovare la mia identità è stato periglioso e intricato, ma niente è meglio della libertà che si percepisce nel momento in cui dichiari di essere ‘fuori dai binari’ – aveva dichiarato – È un onore per me rappresentare la Svizzera all’Eurovision, un palco sul quale costruire i ponti della comunicazione tra le culture e le generazioni. Ecco perché è così importante per me, una persona dall’identità di genere fluida, ma anche per tutti i membri della comunità LGBTQIA+”.

La vittoria di Nemo sul palco dell’Eurovision 2024 di Malmo

Chi è Nemo Mettler

All’anagrafe Nemo Mettler, l’artista si era dichiarato persona non-binaria un anno prima in un’intervista, nella quale aveva chiesto l’identificazione negli eventi internazionali in tedesco con il pronome neutro, in inglese con they/them.

Nato nel 1999 a Bienne, Nemo ha lasciato la sua cittadina di origine per trasferirsi a Berlino, dove ha potuto espandere e arricchire gli orizzonti della sua musica elettronica. L’artista polistrumentista, in grado di suonare violino, pianoforte e batteria, ha cominciato la sua carriera nel 2015, con il debutto attraverso l’EP “Clownfisch”, riferimento a “pesce pagliaccio” del film di animazione “Alla ricerca di Nemo”.

La carriera

Come riporta il Corriere della Sera, è nel 2016 sale alla ribalta grazie alla sua comparsa nell’emittente radiofonica svizzera SRF Virus. Successivamente ha pubblicato due EP, con 7 canzoni entrate direttamente nella classifica svizzera dei singoli.

Nel 2018 Nemo riceve il premio come miglior artista svizzero, miglior brano svizzero, miglior esibizione live e miglior artista solista maschile ai Swiss Music Awards. Nel 2021 diventa noto anche al pubblico televisivo per aver preso parte alla versione elvetica de Il cantante mascherato (indossando i panni di un Panda), fino alla consacrazione come vera popstar internazionale con la vittoria dell’Eurovision 2024.