Abusi sessuali su ragazzo di 17 anni in un treno per Lecco: 24enne arrestato per violenza sessuale, è recidivo

Orribile disavventura per un ragazzo di 17 anni, costretto a subire abusi sessuali da parte di un uomo di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine e recidivo, il tutto a bordo di un treno diretto a Lecco. Il giovane, sotto choc per il trauma subito, sarebbe stato obbligato con la forza a palpeggiarlo prima di riuscire sfuggire al suo aguzzino. Dopo la testimonianza dell’adolescente, il 24enne, con diversi precedenti di polizia, è stato rintracciato e arrestato.

Abusi sessuali su un adolescente in treno: 24enne arrestato a Lecco

La vicenda risale a lunedì 6 maggio, con i particolari dell’episodio che sono stati riportati da Il Giorno. Il fatto è avvenuto a bordo di un treno diretto a Lecco, in un vagone vuoto, dove sedeva il ragazzo di 17 anni.

Una volta che il convoglio si è trovato nei pressi della stazione di Calolziocorte, il ragazzino è stato avvicinato da un uomo di 24 anni, che dopo essersi sistemato vicino a lui ha iniziato a parlargli con insistenza.

Fonte foto: Tuttocittà

La vicenda è accaduta su un treno per Lecco, dopo il passaggio alla stazione di Calolziocorte

In seguito, il 24enne sarebbe passato all’attacco, iniziando a fare proposte oscene al giovane. Nonostante il rifiuto, l’uomo avrebbe usato la forza, e prendendo le mani del 17enne lo avrebbe costretto a toccarlo nelle parti intime.

Il maniaco si è denudato, poi la vittima è scappata

Intimorito dalla situazione, il ragazzo avrebbe inizialmente acconsentito alle richieste dell’uomo al quale, però, quanto ottenuto non sarebbe bastato.

Così il 24enne si sarebbe denudato, abbassandosi i pantaloni, e avrebbe iniziato a masturbarsi. In quel frangente, il ragazzino avrebbe trovato il modo di divincolarsi, spingendo il suo aggressore sessuale e dandosi alla fuga verso un altro vagone.

A incrociarlo, per un colpo di fortuna, il capotreno che gli ha fornito subito assistenza. Una volta scattato l’allarme, il 24enne si è dileguato, approfittando della fermata presso la stazione di Lecco Maggianico, con gli agenti della polizia ferroviaria che lo hanno inseguito,

Le ricerche e l’arresto del presunto maniaco sessuale

L’adolescente, in stato di choc, ha raccontato la sua disavventura alla polizia, che ha avviato una caccia all’uomo, agevolata dalla presenza delle telecamere a bordo treno che hanno reso più semplice l’identificazione dell’aggressore.

Alcuni giorni dopo, infatti, un agente della polizia ferroviaria è riuscito a riconoscere il 24enne, in metropolitana a Milano.

Si tratta di un cittadino italiano residente a Calolziocorte, in provincia di Lecco, con diversi precedenti di polizia per violenza sessuale, maltrattamenti e reati contro il patrimonio. È scattato per lui l’arresto per violenza sessuale, con reclusione in carcere a San Vittore.