Ragazza 14enne drogata e abusata a Roma in un campo rom, avviate indagini dopo la denuncia

Una ragazza di 14 anni ha denunciato di essere stata drogata e abusata in un campo rom a Roma. La giovane, che ha sporto denuncia alle forze dell’ordine, ha dichiarato di essere stata narcotizzata qualche giorno prima e poi di essere stata violentata.

A raccontare la violenza è stata la stessa 14enne, soccorsa in via Salone a Roma dopo essere stata trovata in stato confusionale dalla polizia locale.

La giovane, di origine serba, ha raccontato alle forze dell’ordine di essere stata drogata qualche giorno prima. La ragazza, poi, avrebbe svelato le violenze agli uomini della locale.

Da un primo controllo la giovane non aveva segni di aggressione o percosse, ma per precauzione e ulteriori esami è stata condotta al Bambino Gesù dove si trova attualmente per accertamenti medici del caso.

Il racconto della 14enne

Trovata in strada dalla polizia locale in stato confusionale, la 14enne ha raccontato cosa le sarebbe successo nei giorni precedenti. La ragazza, infatti, ricorda di essere stata avvicinata da un uomo e successivamente non si sarebbe sentita bene.

Forse per effetto della droga, la ragazza ha raccontato di essersi sentita confusa. Poi ha raccontato delle violenze subite nel campo nomadi di via Salone.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona di via Salone a Roma

Gli agenti, dopo aver parlato con la minore, hanno provveduto a tranquillizzarla, sincerandosi delle sue condizioni e chiamando il 118 che l’ha trasportata al Bambino Gesù.

Aperta indagine sulla violenza

Raccolta la testimonianza della 14enne serba, la polizia locale ha aperto un’indagine sul caso.

Gli agenti, allertati i servizi sociali del Municipio e svolto le prime verifiche all’interno del campo per appurare presunti atteggiamenti vessatori nei confronti della minore, stanno svolgendo ulteriori accertamenti per ricostruire i fatti.