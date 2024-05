Fedez presente al pestaggio di Cristiano Iovino? Testimoni e video "incastrano" il rapper, ma non è indagato

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La presenza di Fedez al pestaggio di Cristiano Iovino sarebbe stata confermata da alcuni testimoni e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza del condominio dove il personal trainer è stato aggredito. Lo riferiscono La Repubblica e il Corriere della Sera, sottolineando però come il rapper non risulti indagato per il fatto.

Fedez e il pestaggio di Cristiano Iovino

Secondo quanto riferito dai due quotidiani, Fedez era presente al pestaggio di Iovino nella notte tra il 21 e il 22 aprile a Milano. Il rapper, che poco prima aveva avuto una discussione accesa col personal trainer col quale era venuto alle mani in una lite al “The Club”, pare fosse in via Traiano.

A incastrarlo sarebbero le testimonianze del portiere del condominio di Iovino e di una guardia giurata a controllo del palazzo, ma anche i video delle telecamere di sorveglianza dello stabile che lo avrebbero ripreso chiaramente, con i suoi tratti ben visibili anche a occhio nudo.

Ma il cantante non avrebbe preso parte al pestaggio, rimanendo da parte mentre in 8-9 si accanivano sul 37enne.

Fedez con una ragazza

La discussione tra Fedez e Iovino era partita in discoteca a causa di qualche apprezzamento di troppo del personal trainer a una ragazza che era in compagnia del cantante nel locale.

E Fedez, secondo quanto testimoniano i due guardiani, era presente in via Traiano proprio con quella ragazza.

Rapper non è indagato

Nel fascicolo aperto dal pm Michela Bordieri per rissa e lesioni, Fedez non è indagato anche perché Iovino non ha presentato nessuna denuncia.

Iovino, infatti, nonostante la violenza subita, all’arrivo dei Carabinieri non ha voluto sporgere denuncia, dicendo di non aver riconosciuto nessuno, e ha rifiutato le cure mediche in ospedale, accettando solo quelle sul posto.

La violenza nel mondo degli ultras

Ma le parole del personal trainer non avevano convinto le forze dell’ordine che hanno segnalato l’episodio facendo emergere il possibile coinvolgimento del mondo ultras nel pestaggio.

Il gruppo che ha aggredito Iovino, infatti, farebbe parte di una frangia del tifo organizzato del Milan. E il 37enne, che aveva invece riconosciuto già in discoteca i tifosi, pare abbia avvertito degli amici tifosi laziali per avere l’aiuto degli ultras dell’Inter.