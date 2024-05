Riccardo Bossi figlio di Umberto a processo per maltrattamenti alla madre: l'avrebbe aggredita più volte

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Si è aperto mercoledì 8 maggio presso il tribunale di Varese, in Lombardia, il processo che vede come imputato Riccardo, il figlio maggiore di Umberto Bossi. L’uomo è accusato di maltrattamenti nei confronti della madre, la prima moglie del fondatore della Lega, Gigliola Guidali. I fatti risalirebbero al 2016, Bossi nega ogni accusa.

Riccardo, il figlio di Umberto Bossi di nuovo a processo

Non è la prima volta che Riccardo Bossi, il figlio maggiore di Umberto, si trova nei guai con la legge.

L’erede del fondatore della Lega, in passato, è stato condannato per aver acquistato gioielli e altri prodotti senza mai pagarli.

Fonte foto: ANSA Riccardo Bossi in tribunale

Più recentemente, Bossi è stato indagato per truffa a danni dello Stato dalla procura di Busto Arsizio: l’uomo avrebbe recepito il reddito di cittadinanza, dal 2020 al 2023, pur non avendone il diritto.

Accusato dalla madre di minacce, il primogenito di casa Bossi è stato prosciolto in udienza preliminare, dopo il ritiro della querela sporta in precedenza dal genitore.

Resta l’accusa di maltrattamenti verso la donna, Gigliola Guidali, che ha denunciato il figlio per reiterati maltrattamenti.

E nonostante Guidali abbia nel frattempo ritirato la querela, il giudice Angelo Parisi ha aperto il dibattimento, in quanto reato procedibile d’ufficio.

L’istruttoria entrerà nel vivo nel mese di novembre, quando verranno ascoltati i primi testimoni.

Accusato di maltrattamenti dalla madre

I fatti risalirebbero al 2016-2017, periodo in cui Riccardo Bossi era ospite della casa di Azzate della madre, Gigliola Guidali.

Tra gli episodi contestati dalla Procura a Bossi vi sono incessanti richieste di denaro alla donna, con scatti d’ira e aggressioni.

Guidali, a causa delle aggressioni del figlio, avrebbe sbattuto una volta la testa contro il muro e, in un’altra occasione, sarebbe stata costretta a fuggire dalla propria abitazione a causa degli insulti e del clima teso creato da Bossi.

Riccardo Bossi ha sempre negato ogni accusa rivoltagli.

La vita spericolata di Riccardo Bossi

Riccardo, 45 anni, è nato nel 1979 dal matrimonio tra il senatùr Umberto Bossi e la prima moglie Gigliola Guidali.

Dopo aver tentato per un breve periodo di seguire le orme del padre, assunto come assistente dall’eurodeputato Francesco Speroni, Bossi si ritira dalla politica per diventare un pilota di rally.

Conclusa l’esperienza in pista, non è nota quale sia attualmente la professione, se ci sia, del rampollo di casa Bossi.

Nel corso degli anni, è finito più volte all’attenzione della stampa per flirt con personaggi noti del mondo della televisione e numerosi guai giudiziari.

Avrebbe usato denaro di proprietà del Carroccio per fini personali, acquistato merce di valore a Varese senza pagare e lasciato un lussuoso ristorante milanese senza pagare il conto.