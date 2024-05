Incidente a Merone vicino Como: si ribaltano con l'auto, 5 feriti e un 20enne in gravi condizioni a Monza

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Incidente a Merone in provincia di Como dove 5 giovanissimi si sono ribaltati con l’auto nella notte tra sabato 11 e oggi domenica 12 maggio. Il bilancio è di 5 feriti, tutti di età compresa tra i 19 e i 20 anni, con un 20enne portato in gravi condizioni in ospedale a Monza.

Incidente a Merone vicino Como dove 5 giovani si ribaltano con l’auto

Si sono ribaltati con l’auto i 5 giovani coinvolti in un incidente avvenuto a Merone in provincia di Como nella notte tra ieri, sabato 11 maggio, e oggi domenica 12 maggio.

I 5 viaggiavano a bordo di un’auto quando, poco dopo le 4 del mattino, la vettura si sarebbe ribaltata sulla strada che da Merone porta a Eupilio, in riva al lago di Pusiano.

Merone, in provincia di Como

Nell’incidente a Merone 5 feriti e un 20enne in gravi condizioni a Monza

Il bilancio dell’incidente di questa notte a Merone è di 5 feriti, i passeggeri della vettura ribaltata sulla strada verso Eupilio tutti di età compresa tra i 19 e i 20 anni.

Il più grave è un 20enne che è stato immediatamente soccorso con l’elicottero intervenuto sul luogo dell’incidente, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Gli altri feriti sono stati portati al Sant’Anna, il principale della provincia di Como, all’ospedale di Erba e a Cantù.

Sabato notte di incidenti

Un sabato notte di incidenti in Lombardia, dove oltre all’incidente avvenuto alle 4 del mattino a Merone si sono verificati schianti a Busnago, in Brianza, e a Legnano.

I sinistri hanno tutti come protagonisti dei giovanissimi, come i 5 passeggeri della vettura ribaltata a Merone rimasti feriti, che hanno tra i 19 e i 20 anni.

A Milano ieri sera un centauro 18enne è morto dopo è essere stato sbalzato dalla moto e investito da un’auto in via Corelli.