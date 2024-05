Sbalzato dalla moto viene investito da un'auto: morto centauro 18enne a Milano, è il secondo in poche ore

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Morto il centauro 18enne P.L.L. che nella serata di ieri sabato 11 maggio a Milano è stato sbalzato dalla moto venendo investito da un’auto in via Corelli. Il giovane avrebbe tamponato un’automobile finendo a terra nella corsia opposta, venendo travolto dal mezzo in arrivo. Inutili i soccorsi e il trasporto d’urgenza in ospedale.

Il centauro 18enne investito da un’auto in via Corelli a Milano nella serata di ieri, sabato 11 maggio, è morto dopo il ricovero in ospedale.

L’incidente, come riporta l’Agenzia regionale di emergenza urgenza citata dalle testate locali, è avvenuto poco prima delle 19 in corrispondenza dell’incrocio con via privata Taverna.

L’incrocio tra via Corelli e via Taverna, a Milano

Inutili i soccorsi, intervenuti sul posto con un’ambulanza, un’automedica e anche l’elisoccorso. Stabilizzato, il motociclista è stato portato d’urgenza al San Raffale, dove poi è morto.

Sbalzato dalla moto dopo aver tamponato un’auto all’incrocio con via Taverna

Il 18enne P.L.L. è stato sbalzato dalla moto dopo aver tamponato un’automobile all’incrocio tra via Corelli e via privata Taverna, nella periferia est di Milano.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe finito nella corsia di marcia opposta, dove è stato investito da un altro mezzo in arrivo in direzione contraria.

L’esatta dinamica è però al vaglio della polizia locale, intervenuta immediatamente sul posto per i rilievi necessari alla comprensione dell’esatto svolgimento degli eventi.

Secondo incidente mortale in moto in poche ore a Milano

Quello di via Corelli a Milano, in cui un 18enne è morto dopo essere stato sbalzato dalla moto nella serata di ieri sabato 11 maggio, è il secondo incidente mortale di questo tipo nella città nel giro di poche ore.

Sempre a Milano infatti nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 maggio un ragazzo di 20 anni era morto in un incidente in scooter in zona San Siro.

Il giovane, Francesco S., aveva urtato uno spartitraffico finendo a terra, perdendo il casco e battendo violentemente la testa riportando traumi risultati fatali.