Joost Klein salta le prove all'Eurovision 2024 e scoppia caso con Eden Golan, Paesi Bassi rischiano squalifica

Scoppia il caso all’Eurovision Song Contest 2024, col cantante Joost Klein che ha saltato le prove di venerdì 10 maggio portando i Paesi Bassi a essere a rischio squalifica. L’olandese, secondo quanto trapela, si sarebbe rifiutato di salire sul palco dopo un presunto battibecco con la collega israeliana Eden Golan.

Klein salta le prove dell’Eurovision 2024

Stupore e giallo dietro la mancata esibizione di Joost Klein nelle prove della finalissima dell’Eurovision 2024 alla Malmo Arena. L’olandese, infatti, dopo essersi presentato sul palco per salutare i presenti, arrivato il suo turno ha fatto perdere ogni traccia di sé.

Il 26enne, in gara con Europapa che parla del suo amore per l’Europa e della libertà di viaggiare senza passaporto, ha infatti deciso di non esibirsi.

Al momento le motivazioni dietro al gesto del cantante non sono note, ma c’è chi già fa circolare possibili rumors sulle cause e quelle che potrebbero essere le conseguenze.

Le voci sullo scontro con Eden Golan

La Bbc, infatti, ha riferito che a causare la mancata esibizione dell’olandese sarebbe stato un battibecco avuto con la cantante israeliana Eden Golan.

Già suo malgrado protagonista in negativo della semifinale, col pubblico svedese che l’ha accolta sul palco con una pioggia di fischi, Golan si sarebbe scontrata con Klein.

Fonte foto: ANSA Klein e Golan accanto nel corso della conferenza dei finalisti

Tra i due, tra l’altro, in sala stampa dopo la semifinale si era percepita una certa tensione. I più informati riferiscono di un episodio avvenuto nel dietro le quinte, con Joost Klein che si sarebbe dovuto esibire nelle prove proprio dopo l’israeliana.

Ebu indaga, Paesi Bassi a rischio squalifica

Una decisione, quella di Joos Klein, che rischia di mettere nei guai i Paesi Bassi in vista della finale alla Malmo Arena di sabato 11 maggio. L’Olanda, infatti, rischierebbe la squalifica secondo il regolamento.

Intanto l’Ebu, l’Unione europea di radiodiffusione, ha deciso di aprire un’indagine. Non solo sulla mancata esibizione nelle prove, ma anche per un gesto di Klein in conferenza stampa

“Stiamo attualmente indagando su un incidente che ci è stato segnalato e che coinvolge l’artista olandese – ha dichiarato l’organizzatore dell’evento -. L’artista non farà le prove fino a nuovo avviso. Non abbiamo ulteriori commenti al momento e aggiorneremo a tempo debito”.

L’episodio incriminato è quello avvenuto durante la conferenza stampa dei finalisti, con Klein che ha coperto la testa con la bandiera dei Paesi Bassi mentre la portacolori israeliana Eden Golan rispondeva alle domande. Il gesto è stato interpretato come un dissenso pubblicamente espresso e, di fatto, con significato politico che da regolamento è espressamente vietato.

Cosa succede in vista della finale

Klein, a questo punto, rischia di non esserci per la finale. Di sicuro non fisicamente, perché l’Ebu ha deciso di non farlo esibire dal vivo.

Il cantante olandese, riferisce l’organizzazione dell’Eurovision, sarà mandato in onda virtualmente grazie alla registrazione della seconda semifinale, usata come live-on-tape.