Crollo al Centro commerciale Campania di Marcianise, ceduto il controsoffitto: paura e gente in fuga

Tragedia sfiorata al Centro commerciale “Campania” di Marcianise. Il controsoffitto di una parte della struttura è crollato all’improvviso intorno alle 22 di sabato 11 maggio. Come riportato dal Corriere della Sera, soltanto l’intervento delle squadre di sicurezza e degli uomini dell’antincendio hanno evitato che le persone presenti nell’area ristorazione venissero colpite dai detriti del solaio rovinato sul pavimento. Il personale è intervenuto al manifestarsi dei primi segni di cedimento facendo sgomberare la folla. Non ci sono stati feriti.

Il crollo del controsoffitto

Qualche minuto dopo l’intervento del personale di sicurezza è avvenuto lo schianto, con il boato che ha scatenato momenti di paura e il fuggi fuggi tra i presenti. Il crollo ha riguardato una delle aree più frequentate del Centro commerciale Campania, il più grande del Mezzogiorno, all’uscita di Caserta Sud dell’A1.

Il controsoffitto, infatti, è ceduto in una zona della galleria con diversi locali di ristorazione, di fronte alla gelateria La Scimmitetta, tra le attività commerciali più note della struttura, e vicina a Piazza Campania, dove è presente il palco per l’esibizione degli artisti delle rassegne e il maxi schermo.

I soccorsi alla galleria di Marcianise

Fin dai primi attimi del crollo, hanno cominciato a circolare sui social le immagini del cedimento, riprese dagli smartphone dei numerosi clienti che hanno assistito alla scena. Uno dei primi video è stato rilanciato anche dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco, Emilio Borrelli, che in un post sulla sua pagina Facebook aveva inizialmente parlato della presenza di feriti.

Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, polizia e carabinieri, oltre alle ambulanze del 118 che però non hanno dovuto effettuare nessun trasferimento in ospedale.

La riapertura del Centro commerciale Campania

Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise ha lavorato tutta la notte per rimuovere i detriti e le parti pericolanti e mettere in sicurezza l’area. Il Centro commerciale ha riaperto, ma i luoghi interessati dal cedimento restano interdetti così come locali e negozi presenti nella zona.

Tecnici e vigili del fuoco sono al lavoro per risalire alle cause del crollo. Secondo quanto rende noto la direzione del Centro Campania, a provocare il cedimento della struttura nella zona di Piazza Campania sarebbe stato un tendino che si è staccato in un angolo provocando in pochi minuti la caduta di pannelli dalla controsoffittatura. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo sull’episodio.