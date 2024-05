Lilli Gruber risponde al comunicato di Urbano Cairo dopo la lite con Enrico Mentana su La7

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Anche Lilli Gruber, dopo Enrico Mentana, ha commentato la nota dell’editore di La7 Urbano Cairo sullo scontro tra la conduttrice di ‘Otto e mezzo’ e il direttore del telegiornale della Rete.

Il commento di Lilli Gruber alla nota di La7

In una nota riportata da ‘ANSA’, Lilli Gruber, dopo lo scontro con Enrico Mentana ha replicato al comunicato dell’editore di La7 Urbano Cairo.

Ecco le sue parole:

“Condivido da sedici anni la linea e le regole della mia azienda”.

La nota di La7 sulla polemica tra Lilli Gruber ed Enrico Mentana

Nella mattinata di mercoledì 8 maggio, l’editore di La7 ha commentato ufficialmente la polemica in corso tra Lilli Gruber ed Enrico Mentana.

Nel comunicato si legge: “La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un’azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l’autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti”.

La nota prosegue così: “Un’azienda che ha saputo negli anni mantenere e ampliare il livello di occupazione, risanarsi economicamente, e diventare un punto di riferimento di eccellenza nel panorama informativo e culturale italiano. Per questo va preservata e tutelata sempre da parte di tutti noi, che ci lavoriamo quotidianamente con passione e orgoglio”.

Il laconico commento di Enrico Mentana alla nota di Cairo

“Sottoscrivo“, ha scritto su Facebook Enrico Mentana in risposta al comunicato dell’editore di La7.

Enrico Mentana verso l’addio a La7?

Ancora prima dello scontro con Lilla Gruber erano emerse alcune indiscrezioni su un possibile addio a La7 di Enrico Mentana, accostato al canale Nove di Discovery (che ha già messo a segno il “colpaccio” Amadeus nelle scorse settimane).

A proposito delle decisioni future dell’attuale direttore del Tg La7, l’agenzia ‘Adnkronos’ ha reso noto che Enrico Mentana starebbe riflettendo su cosa fare proprio in queste ore.

Fonti vicine al giornalista avrebbero suggerito che la riflessione è aperta e potrebbe portare a un nuovo annuncio nel telegiornale delle ore 20.