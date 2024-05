Angelina Mango corre via dopo “Imagine” all’Eurovision, ipotesi lite con manager Donà: “Non è cosa personale”

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Angelina Mango ha cantato le parole di Imagine, brano di John Lennon, per lanciare un messaggio di pace. Subito dopo è corsa via. Da ieri, momento nel quale è stato pubblicato il video, c’è chi specula sul motivo della fuga. La cantante, già durante l’esibizione fuori dal palco, appariva commossa. Si è parlato di lite con la manager per quella che poteva essere una divergenza proprio per il gesto fatto al margine dell’Eurovision 2024. La spiegazione è arrivata dall’artista attraverso i social.

Il brano “Imagine”

Nella giornata di ieri Angelina Mango ha cantato Imagine, un brano iconico di John Lennon che è passato alla storia per il suo messaggio di pace. Prima di iniziare a cantare, la giovane artista si è presa del tempo per leggere alcune parole, in seguito riportate sui social.

Scrive: “Ciao a tutti, sono qui perché vorrei davvero esprimere il mio pensiero a modo mio e a parole mie. […] Ieri sera mi sono esibita su quel fantastico palco dell’Eurovision con il cuore pieno di amore. Sono andata a letto così orgogliosa di me stessa e orgogliosa di tutti noi. Oggi ancora una volta voglio solo che la musica parli. E questo è il messaggio più forte che posso condividere oggi”.

Ipotesi lite con la manager

Sui social, dove il messaggio di Angelina Mango è stato diffuso, si alternano commenti di chi avrebbe voluto parole più chiare in favore della questione palestinese (come le proteste a margine della competizione canora) e chi invece ha apprezzato il gesto. Non è sfuggito ad alcuni investigatori da social che l’artista è corsa via, visibilmente commossa, subito dopo aver cantato Imagine. Dietro di lei la manager Marta Donà.

C’è voluto poco per far girare voci in merito a un possibile litigio in seguito a quello che poteva essere un messaggio compromettente (come il risultato del voto da casa mostrano dalla Rai) per la continuazione della competizione per Mango: un riferimento, non esplicito, a Gaza.

La spiegazione di Angelina Mango

A risolvere il caso, mai esistito, della lite ci ha pensato proprio Angelina Mango. Tramite il suo canale di comunicazione su X ha fatto capire che non c’era nessun litigio in corso. Nel video, messo a corredo delle parole, si vedono lei e la manager abbracciarsi complici.

La spiegazione è semplice: “Imagine è un messaggio molto grande e per questo non volevo diventasse una cosa personale”. Mango non voleva che il suo pianto diventasse protagonista del gesto, “un semplice gesto di pace”.