Trump ancora in tribunale, si dichiara non colpevole di altre accuse: di cosa è accusato l'ex presidente

Donald Trump si dichiara non colpevole. Nuove accuse emergono per la vicenda dei documenti secretati ritrovati nel resort dell’ex presidente, che ancora una volta è apparso davanti a un giudice: è la seconda in 24 ore.

Le nuove accuse nei confronti di Trump

Gli inquirenti della Florida che stanno indagando sui documenti secretati trafugati da Donald Trump dalla Casa Bianca e ritrovati nel suo resort a Mar-a-Lago hanno avanzato nuove accuse.

Il tribunale federale di Fort Pierce ha avanzato nuovi dubbi sui comportamenti tenuti da alcuni uomini di fiducia dell’ex presidente, Carlos De Oliveira e Walt Nauta.

I due avrebbero avuto l’ordine di cancellare le registrazioni delle telecamere di sicurezza della residenza di Trump in Florida dopo che il dipartimento di Giustizia le aveva richieste. Anche in questo caso il miliardario si è dichiarato non colpevole.

Trump può diventare presidente se viene condannato?

La legge americana non impedisce, tranne in rarissimi casi, ai condannati in via definitiva per reati statali o federali di presentarsi alle elezioni e correre per la carica di presidente degli Stati Uniti.

Questo significa che anche se Donald Trump dovesse essere condannato prima delle elezioni di novembre 2024, potrebbe comunque candidarsi, anche da una cella di prigione.

Una circostanza del genere è già successa nella storia americana. Alle elezioni del 1920 il socialista Eugene V. Debs partecipò dalla prigione, raccogliendo poco più del 3% dei voti senza vincere in nessuno Stato.

Se Trump venisse eletto presidente, potrebbe tecnicamente graziarsi da solo e cancellare i suoi processi. Il presidente degli USA può graziare chiunque, ma non è mai successo che l’inquilino della Casa Bianca usasse questo potere su sé stesso.

Di cosa è accusato l’ex presidente

Al momento Donald Trump è coinvolto in tre procedimenti. Il meno grave lo vede accusato di utilizzo illegale di fondi elettorali, per aver pagato con i soldi destinati alla propria campagna per il 2016, una pornostar al fine di nascondere una relazione tra i due.

Il secondo processo, quello da cui sono emerse le nuove accuse, è quello che riguarda il trafugamento di numerosi documenti secretati dalla Casa Bianca da parte dell’ex presidente. Alcune intercettazioni dimostrerebbero anche che Trump sapeva che i documenti erano segreti.

Infine il più grave dei tre procedimenti è quello che riguarda gli eventi del 6 gennaio 2021. L’accusa più pesante è quella di cospirazione per defraudare gli Stati Uniti.