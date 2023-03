Trovato morto il figlio di Constance Marten fuggita col compagno stupratore: chi è l'aristocratica inglese

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

La polizia britannica ha detto di aver trovato i resti di un neonato di appena 2 mesi in un bosco mercoledì 1° marzo. Si tratta del figlio di Constance Marten, 35enne aristocratica inglese arrestata per abbandono di minore insieme al compagno 48enne Mark Gordon, con cui era fuggita. L’uomo è uno stupratore: ha scontato una condanna a 20 anni di reclusione in Florida per una violenza sessuale commessa all’età di 14 anni. La coppia era stata fermata a Brighton lunedì 27 febbraio.

La fuga durante la gravidanza

Dal settembre 2022, con i segni visibili della gravidanza, Marten e Gordon hanno cominciato a spostarsi da un bed & breakfast all’altro.

Muniti di denaro contante e di una tenda campeggio, la coppia era riuscita a far perdere le tracce, spostandosi soprattutto dopo il tramonto per limitare il rischio di incappare in controlli.

Una delle immagini di Constance Marten in fuga, immortalata da una telecamera a circuito chiuso

Il 5 gennaio la loro auto è stata trovata in fiamme nell’area di Manchester.

Da allora si sono spostati in taxi da un posto all’altro, alcuni tassisti avevano raccontato di aver sentito il pianto di un bebè mentre trasportavano la coppia.

La coppia è stata arrestata lunedì 27 febbraio a Brighton, nel sud dell’Inghilterra, dopo una soffiata.

Il piccolo non era con loro: i suoi resti sono stati trovati in un bosco mercoledì 1° marzo.

La coppia è stata inizialmente arrestata con l’accusa di abbandono di minore, ma dopo il ritrovamento l’accusa è anche di omicidio.

Chi è Constance Marten

Constance Marten è la figlia del produttore cinematografico e musicale Napier Marten.

Cresciuta in una grande proprietà di famiglia del Dorset, ha frequentato le migliori scuole private.

La nonna era stata una compagna di giochi della principessa Margaret, il padre un paggio della regina Elisabetta II.

Chi è Mark Gordon

Mark Gordon è stato condannato a 20 anni per uno stupro commesso a 14.

Dopo il carcere in Florida, dove ha scontato la pena, è finito in Gran Bretagna.

Ha conosciuto Constance Marten a un corso di teatro nel 2016: da allora, la donna ha rotto ogni rapporto con famiglia e gli amici.

La coppia, stando a quanto riferito dall’Adnkronos, era solita condurre una vita isolata.