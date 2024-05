Tragico incidente stradale ad Arezzo: auto si ribalta e finisce fuori strada, un morto di 20 anni e 3 feriti

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 maggio ha provocato la morte di un ragazzo di 20 anni ad Arezzo. Tre i coetanei feriti.

Incidente mortale ad Arezzo

Come riportato dall’agenzia LaPresse, un giovane di 20 anni è morto e altri tre coetanei sono rimasti feriti nel sinistro.

È il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte, intorno all’una di sabato 11 maggio, ad Arezzo, lungo la strada provinciale 21, all’altezza della località Ruscello.

La dinamica del sinistro: morto 20enne

I quattro giovani erano a bordo di un’auto che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada e si è ribaltata dopo aver colpito un palo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Arezzo, i vigili del fuoco, e i sanitari del 118 con i mezzi della Croce Bianca di Monte San Savino, dell’automedica di Arezzo e della Misericordia di San Giustino.

Due feriti in codice giallo, uno in codice rosso

Nulla da fare per il ventenne, mentre due feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo.

L’incidente è avvenuto nei pressi di Ruscello (Arezzo)

Il terzo ferito è stato invece trasferito in codice rosso all’ospedale di Santa Maria alle Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2.

Altro incidente in zona si è registrato venerdì 12 aprile quando, nel primo pomeriggio, un tir è andato in fiamme sull’autostrada A1 Milano-Napoli tra Valdarno e Arezzo, in direzione Napoli.

Trasportava carne. L’incendio ha di fatto causato il completo blocco dell’autostrada in entrambi i sensi di marcia. Sono posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Arezzo.

L’incidente è avvenuto, secondo Valdarno Post, dopo le ore 15:30, al chilometro 357, in località Crocina.

Un morto anche sull’A22

È di un morto e quattro feriti non gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato 11 maggio lungo la A22 in direzione nord al chilometro 87, tra i caselli di Egna/Ora e Bolzano sud.

Secondo le prime informazioni, lo schianto, avvenuto intorno alle 6.20 ha coinvolto un auto e un mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, un’ambulanza e l’elicottero di soccorso Pelikan 2. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Bolzano.