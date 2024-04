Tir in fiamme sull'autostrada A1 Milano-Napoli tra Valdarno e Arezzo: trasportava carne, traffico bloccato

Venerdì 12 aprile, nel primo pomeriggio, un tir è andato in fiamme sull’autostrada A1 Milano-Napoli tra Valdarno e Arezzo, in direzione Napoli. Trasportava carne. L’incendio ha di fatto causato il completo blocco dell’autostrada in entrambi i sensi di marcia. I chilometri di coda sono in aumento: sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e la polizia stradale di Arezzo.

La dinamica dell’incidente: tir si ribalta, poi l’incendio

L’incidente è avvenuto, secondo Valdarno Post, dopo le ore 15:30, al chilometro 357, in località Crocina.

Secondo La Nazione, il camion si sarebbe ribaltato e poi avrebbe preso fuoco.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il tratto dell’autostrada A1 Milano-Napoli, tra Valdarno e Arezzo, in cui si è incendiato il tir

Tir in fiamme sull’A1, Italia spaccata in due

Il tir in fiamme ha paralizzato l’autostrada A1 e, di fatto, ha spaccato l’Italia in due.

Si sono formate lunghe code nei tratti in prossimità dell’incendio, sia in direzione nord sia sud.

Dopo circa un’ora, la coda – in aumento – ha raggiunto persino gli 11 chilometri verso Roma.

I consigli agli automobilisti per evitare le code

Agli automobilisti diretti verso Firenze, Autostrade per l’Italia (Aspi) consiglia di uscire ad Arezzo, seguire strada regionale 69 in direzione Valdarno e rientrare in A1 dalla stazione di Valdarno, percorso inverso per chi è diretto verso Roma.

Per le lunghe percorrenze verso Firenze, è consigliato uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle SS326 in direzione Siena e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta, percorso inverso per gli utenti diretti verso Roma.