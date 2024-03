Tragico incidente a Bonate Sotto vicino Bergamo: un minivan e una moto si schiantano, morto un 35enne

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Dramma sulle strade della provincia di Bergamo. Un uomo di 35 anni è morto mentre era in sella alla sua moto nel Comune di Bonate Sotto. Il mezzo si è scontrato violentemente con un minivan: nell’incidente sono rimasti coinvolti anche una ragazza (che viaggiava come passeggero sulla moto) e un 53enne, al volante del mezzo più pesante.

L’incidente a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 24 marzo a Bonate Sotto, in via 25 aprile, come riportato dall’Eco di Bergamo.

Nell’incidente, verificatosi intorno alle 15.30, sono rimasti coinvolti anche una ragazza che viaggiava come passeggero sulla moto e un uomo di 53 anni, alla guida del minivan.

La tragedia stradale si è consumata a Bonate Sotto (Bergamo), in via 25 aprile

Anche la giovane sarebbe in gravi condizioni: è stata infatti ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso.

Il conducente del furgone non avrebbe riportato invece gravi ferite: è stato comunque portato all’ospedale di Ponte San Pietro per accertamenti.

La dinamica

Sul posto sono intervenute due ambulanze e due auto mediche, oltre ai Vigili del fuoco e la Polizia stradale.

Dalle prime informazioni sembra che, al momento dello schianto, il furgone si stesse immettendo in via 25 Aprile. La moto stava viaggiando invece in direzione di Madone. L’uomo sarebbe stato sbalzato dalla sella e scaraventato prima sul parabrezza dell’altro mezzo e poi sull’asfalto, secondo quanto riferito da bergamonews.it. Forse ti può interessare 24enne morto in un incidente tra Pabillonis e Guspini in Sud Sardegna, l'auto si è ribaltata nella notte Un 24enne è morto in un incidente all'altezza di Pabillonis, nel Sud Sardegna. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo La via percorsa ad alte velocità Sul luogo dell’incidente si sono radunati diversi cittadini di Bonate Sotto, residenti nei dintorni. Molti di loro, ancora sconvolti, hanno riferito che spesso la via, nonostante un semaforo di recente installazione, continua a essere percorsa ad altissime velocità.