24enne morto in un incidente tra Pabillonis e Guspini in Sud Sardegna, l'auto si è ribaltata nella notte

Un 24enne è morto nella notte tra sabato 23 e domenica 24 marzo, in un incidente lungo la SS 126 all’altezza di Pabillonis, nella provincia del Sud Sardegna. Per il giovane non c’è stato nulla da fare: la sua auto si è ribaltata in circostanze ancora da chiarire e non risultano altri veicoli coinvolti nel sinistro. Secondo le prime indiscrezioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo.

24enne morto in un incidente a Pabillonis

La tragedia si è consumata poco prima dell’alba di domenica 24 marzo. Un giovane di 24 anni è morto mentre si trovava alla guida della sua Peugeot.

Il ragazzo stava percorrendo la statale 126 tra San Nicolò D’Arcidano e Guspini quando improvvisamente il mezzo si è ribaltato all’altezza del bivio per Pabillonis. Le dinamiche dell’incidente non sono note.

“L’Unione Sarda” riporta che sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118, ma per il giovane non ci sarebbe stato nulla da fare. A seguito del forte impatto, il 24enne sarebbe morto sul colpo.

‘Cagliari Tomorrow’, invece, riporta che il veicolo potrebbe aver sbandato per poi impattare contro una barriera e dunque ribaltarsi. Tante le ipotesi per spiegare il disastro, dalla distrazione al colpo di sonno.

Le indagini dei carabinieri

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere e i carabinieri per effettuare i dovuti rilievi necessari a ricostruire l’accaduto.

Gli altri incidenti del weekend

Purtroppo il tragico epilogo della vita del 24enne morto all’altezza di Pabillonis non è l’unico dramma che possiamo raccontare in questo fine settimana.

Nella serata di sabato 23 marzo, infatti, alla periferia di Foggia un’auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il centauro, morto sul colpo ad appena 24 anni. Altre tre persone sono rimaste lievemente ferite.

Ancora, nella tarda mattinata dello stesso giorno a Barraggia di Suno, nel Novarese, due motociclisti si sono scontrati frontalmente con un Suv a bordo del quale viaggiava una famiglia. I centauri, marito e moglie, hanno perso la vita. Gli occupanti del Suv che proveniva dalla direzione opposta hanno riportato lievi ferite.