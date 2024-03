Doppio incidente a Caldiero e Pescantina a Verona con frontale tra moto e auto: morti due centauri

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Domenica di sangue sulle strade della provincia di Verona, con un doppio incidente mortale tra Caldiero e Pescantina. A perdere la vita, in seguito a dei frontali tra le loro moto e delle auto, sono stati due motociclisti.

Doppio incidente nella provincia di Verona

Le strade della provincia scaligera si tingono di rosso, con due morti nella provincia di Verona nelle prime ore di domenica 24 marzo.

A perdere la vita, come detto, due motociclisti tra Caldiero e Pescantina, in due diversi incidenti che hanno viste coinvolte delle moto e delle auto.

Purtroppo lo scontro tra le due e le quattro ruote è stato fatale ai centauri, deceduti a causa delle ferite riportate.

Frontale moto-auto a Pescantina

Il primo grave incidente si è verificato attorno alle 9 di mattina lungo la statale 12, in territorio di Pescantina, poco prima della rotonda che conduce al casello di Verona Nord. Secondo quanto appurato, l’auto non sarebbe riuscita a evitare l’impatto con la moto.

Sul posto è giunto subito il Suem 118 con un’ambulanza e un’automedica, ma per il centauro non c’era già più nulla da fare. Nonostante il soccorso celere, infatti, il motociclista è stato dichiarato deceduto sul posto.

Le cause del sinistro sono comunque in via di accertamento da parte della Polizia Stradale che con i rilievi del caso appurerà le responsabilità.

Morto motociclista 41enne a Caldiero

Poco dopo le 10, invece, un altro grave incidente è stato registrato in località Caloseni, a Caldiero sempre in provincia di Verona.

Lungo la provinciale 38, infatti, un altro frontale tra auto e moto ha provocato la morte di un centauro. A perdere la vita è stato un 41enne, trasportato in elisoccorso a Verona. Ma nonostante i tentativi di rianimazione l’uomo è morto.

Secondo quanto si apprende, il motociclista viaggiava in direzione Verona e si è scontrato frontalmente con un’auto che proveniva dalla direzione opposta. L’automobilista, un 33enne di San Bonifacio, è stato portato in ospedale poiché rimasto ferito, ma non in pericolo di vita.

La salma del 41enne invece sarà trasportata a Borgo Roma per l’autopsia. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso che cercheranno di fornire una dinamica un po’ più certa sull’incidente avvenuto.