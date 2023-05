Tragedia all'alba in un incidente stradale a Castiglion Fiorentino: morto un 34enne, ferito gravemente l'amico

Altro incidente mortale all’alba. Lungo le strade di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, un uomo di 34 anni è morto e un altro di 36 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente che ha coinvolto l’auto su cui stavano viaggiando all’alba di domenica 28 maggio.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto all’alba di domenica 28 maggio, intorno alle 6 di mattina, lungo la strada provinciale 27 a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo.

I due ragazzi, di 34 e 36 anni, stavano viaggiando insieme. Per motivi da accertare, la vettura su cui si trovavano è finita fuori strada.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo in cui è avvenuto l’incidente, lungo la strada provinciale 27 all’altezza di Castiglion Fiorentino

Non sembrano, però, essere state coinvolte altre vetture nell’incidente.

Sarebbero, quindi, da escludere cause esterne e si dovrà stabilire se il conducente possa aver accusato un malore durante la guida.

I soccorsi

Nel violento impatto, il ragazzo di 34 anni ha avuto la peggio ed è morto sul colpo.

L’altro passeggero è, invece, stato trasportato in serie condizioni con la società Pegaso al Policlinico Le Scotte di Siena in codice rosso. L’uomo ha, infatti, riportato gravi ferite nell’incidente.

Immediatamente sono partiti i mezzi di soccorso dell’Asl Toscana Sud Est, arrivati con un’automedica della Fratta e una ambulanza di Castiglion Fiorentino.

Insieme al personale del 118, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Cortona per i rilievi del caso.

A loro, infatti, spetta il compito di stabilire quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente.

Altri 2 incidenti

Nella notte di domenica 28 maggio, altri 2 incidenti hanno fatto salire il bilancio delle vittime stradali.

In provincia di Perugia, a poche ore di distanza l’una dall’altra, due auto sono state coinvolte in due diversi scontri che hanno portato alla morte di 4 ragazzi e al ferimento di un quinto.

Il primo dei due scontri, avvenuto poco dopo la mezzanotte, si è verificato lungo la statale 219 a Gubbio. Anche in questo caso, l’auto, per cause ancora da chiarire, sarebbe finita fuori strada.

La persona alla guida, un ragazzo di 26 anni, è deceduto sul colpo.

Il secondo incidente si è verificato autostradale A1 che collega Perugia e Bettolle. La vettura è volata fuori dalla superstrada, finendo in un campo, e non ha lasciato scampo a 3 dei 4 passeggeri, che sono morti sul colpo. Il quarto è stato trasportato in condizioni gravissime in ospedale.