Incidente stradale in scooter a Favara per un 13enne: morto sul colpo dopo la caduta, illeso il conducente

Dramma a Favara, in provincia di Agrigento, dove un giovane di 13 anni ha perso la vita dopo essere caduto dallo scooter. Il ragazzo, che secondo quanto si apprende era passeggero del mezzo, è caduto e ha sbattuto la testa con violenza. Inutili i soccorsi.

Incidente mortale in scooter

A perdere la vita è stato il 13enne Antonino Mendolia, vittima del grave incidente avvenuto a Favara, in provincia di Agrigento, in via Portella. Il giovane, secondo quanto si apprende, era in sella a uno Scarabeo con un amico quando, per cause ancora da accertare, è caduto dallo scooter.

Sembra che l’incidente sia stato autonomo, con il mezzo finito sul selciato. Illeso il conducente del motorino, mentre per Mendolia non c’è stato scampo. Il giovane, caduto dal mezzo, pare abbia sbattuto con la testa contro un palo o un muretto ed è morto sul colpo.

I soccorsi e il dramma

A intervenire per prima sul posto è stata un’infermiera, abitante in via Portella, che sentendo il forte botto dopo l’incidente è scesa in strada a prestare soccorso. Ma purtroppo ogni suo tentativo è stato vano.

L’infermiera, che è scesa in strada pochi istanti dopo il sinistro, ha cercato di rianimare il ragazzino ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto stanno lavorando gli agenti della polizia municipale e i carabinieri.

Buone invece le condizioni del guidatore del mezzo, che avrebbe riportato solo delle lievi escoriazioni e per il quale non è stato necessario ricorrere alle cure dei medici.

Le parole del sindaco

Una volta appresa la notizia drammatica della morte del 13enne, in via Portella è accorso anche il sindaco di Favara Antonio Palumbo. Il primo cittadino, che ha incontrato anche la famiglia della giovane vittima, ha espresso tutto il suo sconcerto per l’episodio.

Palumbo, infatti, ha sottolineato che quanto successo ha sconvolto la comunità favarese, una notizia terribile per cui ogni parola è superflua. “Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore straziante” ha detto il sindaco.

Un altro incidente sulla Palermo-Agrigento

E poche ore prima il drammatico incidente di Favara, sulla Palermo-Agrigento è stato registrato un altro sinistro mortale.

A perdere la vita, all’altezza di Bolognetta nella provincia del capoluogo siciliano, è stata una donna di 87 anni.