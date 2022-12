Torino, bimba di 3 anni cade dal quarto piano del centro commerciale: il volo dalle scale e i soccorsi

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragedia sfiorata a Torino nella giornata di domenica 18 dicembre 2022 quando, nel pomeriggio, una bambina di 3 anni è precipitata dalle scale del centro commerciale Green Pea. La piccola, secondo quanto ricostruito, si trovava assieme ai genitori ed è caduta dalle scale mentre saliva dal terzo al quarto piano della struttura. Ora si trova ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Paura a Torino, bimba cade dalle scale

Tanta paura, ma fortunatamente un sospiro di sollievo per la bambina che ieri, domenica 18 dicembre 2022, è precipitata dal quarto al terzo piano del centro commerciale Green Pea di Torino. La piccola, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, si trovava nel centro commerciale con i genitori che, dato l’arrivo del Natale, erano in giro per negozi per gli ultimi acquisti.

Per motivi che sono ancora in fase di accertamento, la piccola è caduta dalle scale e si è scatenato il panico. Forse sbilanciata o inciampata dopo aver inserito i piedi in uno spazio tra la scala mobile e la struttura di protezione, la bimba è caduta al piano di sotto sbattendo violentemente contro una protezione in plastica.

La caduta è stata principalmente attutita proprio dalla protezione e ha frenato la piccola al terzo piano.

La corsa in ospedale, come sta

Immediata la chiamata al 118, con i soccorsi che sono intervenuti tempestivamente. La bimba è stata trasportata d’urgenza all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino dove si trova tutt’ora ricoverata.

Dalle prime informazioni trapelate dalla struttura sembra che la piccola abbia riportato diverse fratture e un probabile trauma cranico, ma le sue condizioni non sono state descritte come gravi. Ricoverata in prognosi riservata, la piccola non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini della polizia

Come avviene in questi casi, la polizia ha deciso di aprire un’indagine sull’incidente che ha visto coinvolta la piccola. Intervenuti sul posto, dopo i rilievi del caso le forze dell’ordine hanno sentito i genitori e hanno chiesto l’accesso ai video ripresi dalle telecamere di videosorveglianza per cercare di capire quanto successo.

Diverse le ipotesi al vaglio dell’Arma che, tra gli altri rilievi, cercherà di capire se l’incidente sia stato provocato da una disattenzione o da un problema strutturale alle scale dalle quali è caduta la piccola.