Sciatore morto a 18 anni prima del SuperG sul monte Zoncolan, la caduta in pista dopo un salto di 70 metri

È morto Marco Degli Uomini, lo sciatore 18enne rimasto gravemente ferito prima di una gara di SuperG sul monte Zoncolan, in Friuli. Il ragazzo è deceduto all’ospedale di Udine per i traumi e le lesioni provocate da una caduta dopo un salto di 70 metri, durante il riscaldamento in pista.

L’incidente sullo Zoncolan

Degli Uomini era iscritto allo sci club Monte Dauda di Zuglio ed era stato incaricato di fare da apripista di una gara della specialità Supergigante, in programma nella mattina dell’8 marzo.

Intorno alle 7.40, durante il riscaldamento sulla pista 2 dello Zoncolan, il 18enne ha perso il controllo degli sci e l’assetto in aria dopo un salto di 70 metri. Precipitato rovinosamente sulla neve, lo sciatore è finito contro una rete di protezione, riportando fratture multiple.

I soccorsi

Immediato l’intervento del medico rianimatore presente sul tracciato, che ha fornito il primo soccorso al 18enne, rimasto inizialmente vigile.

Nella violenta caduta Degli Uomini ha subito fratture alle gambe e a un polso, oltre a un trauma toracico. Sul posto è arrivato un elicottero del Suem di Pieve di Cadore che ha trasportato il giovane sciatore all’ospedale di Tolmezzo.

Durante il ricovero si sarebbero però presentate gravi complicazioni, da rendere necessario l’immediato trasferimento all’ospedale di Udine, nel quale il 18enne è stato ricoverato in coma nel reparto di terapia intensiva con prognosi riservata.

Nella giornata di domenica 9 marzo è arrivata la notizia della morte.

Il ricordo di Marco Degli Uomini

Originario di Tolmezzo, in provincia di Udine, Degli Uomini aveva disputato diverse gare nel 2025, dallo slalom speciale alla discesa libera. L’ultima risale al 23 febbraio, un gigante della categoria ‘Cittadini’ a Folgaria concluso al 51esimo posto.

In passato aveva preso parte anche a gare di short track con la società Skating Club Pontebba, laureandosi anche campione italiano juniores.

Lo sci club Monte Dauda ha pubblicato un messaggio sui social in memoria del 18enne: “Ti vogliamo ricordare così, felice sugli sci, gli stessi che ti hanno tragicamente strappato via da tutti noi. Grazie per il tuo cuore immenso, grazie per la tua sincerità, grazie per la tua disponibilità, grazie per la tua lealtà e correttezza. Resterai sempre con noi”.

La morte di Marco Degli Uomini riporta alla mente l’incidente in allenamento di un’altra giovane sciatrice, Matilde Lorenzi, promessa nella Nazionale junior che ha perso la vita a 19 anni sul ghiacciaio del Senales in Alto Adige.