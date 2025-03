Vittoria, 31enne insegue un coetaneo in pieno centro e gli spara: arrestato per tentato omicidio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per tentato omicidio il bilancio di un intervento dei Carabinieri a Vittoria. Nella notte del 9 marzo, un giovane è stato fermato dopo aver esploso colpi d’arma da fuoco contro un coetaneo in pieno centro urbano.

Intervento delle Forze dell’Ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i militari della Compagnia Carabinieri di Vittoria sono intervenuti dopo una segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Giunti sul posto, hanno confermato la fondatezza della segnalazione e hanno proceduto a delimitare l’area, raccogliendo testimonianze e acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza.

La dinamica dei fatti

Le indagini hanno rivelato che un trentenne del luogo ha raggiunto un’abitazione in auto e, dopo aver fatto avvicinare un coetaneo al finestrino, ha sparato un primo colpo d’arma da fuoco. Successivamente, lo ha inseguito a piedi esplodendo altri colpi. La vittima, identificata come G.E., un ventottenne di Vittoria, è stata ferita ad entrambe le braccia e trasportata in prognosi riservata all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria per le cure necessarie.

Arresto e sequestro

I Carabinieri, insieme al personale del Commissariato di P.S. di Vittoria, hanno rintracciato e identificato l’autore del reato come B.G., un vittoriese classe ’94. Durante la perquisizione, è stata trovata l’arma utilizzata, una pistola a salve modificata per esplodere cartucce, illegalmente detenuta. B.G. è stato arrestato per tentato omicidio aggravato e per violazione delle norme in materia di armi.

Conseguenze legali

Dopo il completamento degli atti di rito, B.G. è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Fonte foto: IPA