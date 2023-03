Tir sbanda e finisce di traverso sulla strada a Castelpetroso: grave un 60enne, traffico bloccato

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un grave incidente stradale avvenuto sulla Statale 17 a Castelpetroso, in provincia di Isernia, ha mandato in tilt il traffico. A rimanere coinvolto nel sinistro un tir che è uscito di strada provocando il ferimento del conducente.

Camion esce di strada, grave il conducente

L’incidente è avvenuto nella giornata di lunedì 27 marzo 2023 al km188+300 della Statale 17, in territorio di Castelpetroso. Il mezzo pesante, secondo quanto si apprende, sarebbe finito fuori strada per cause ancora da accertare e ha concluso la sua corsa mettendosi di traverso sulla strada.

Il conducente, un 60enne straniero, è rimasto ferito in maniera grave ed è stato soccorso dal 118 che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Veneziale di Isernia. L’uomo, secondo quanto si apprende, sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo del tir. Soccorso a Isernia, è stato successivamente trasferito al Neuromed di Pozzilli per le cure del caso.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Le possibili cause dell’incidente a Castelpetroso

Secondo quanto riferiscono i media locali, l’incidente potrebbe essere stato causato da una manovra avventata del conducente o da una serie di eventi sfortunati. La dinamica non è ancora chiara e sul posto sono intervenuti i carabinieri per tutti i rilievi del caso e per cercare di ricostruire il tutto.

Non si esclude che il camionista possa aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore. L’uomo, straniero e dipendente di una ditta siciliana di autotrasporti, si trovare ricoverato in gravissime condizioni.

Traffico in tilt, disagio nella zona

Pesanti i disagi al traffico, bloccato con diversi veicoli in coda impossibilitati a passare. Il tir, infatti, ha tagliato in obliquo la strada e ha concluso la sua corsa dalla destra alla sinistra della carreggiata bloccando entrambi i sensi di marcia.

Solo qualche ora prima a Lerchi, frazione di Città di Castello, un giovane di 23 anni aveva perso la vita in un incidente frontale tra un’auto e un tir.