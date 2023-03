Ragazzo morto nell'incidente tra Lerchi e Città di Castello: terribile scontro frontale, lunghissime code

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita in un incidente frontale tra un’auto e un tir vicino Lerchi, frazione di Città di Castello, sulla strada che collega il comune in provincia di Perugia con Arezzo. Secondo quanto riporta La Nazione, il giovane conducente era alla guida della sua Fiat Panda quando si è verificato l’impatto letale sul quale stanno indagando le forze dell’ordine.

L’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 della mattina di lunedì 27 marzo lungo la strada statale 221, nel territorio di Città di Castello, a qualche metro dal bivio con la provinciale 102 che porta a Borgo di Celle, altra frazione del comune del Perugino.

Fonte foto: Tuttocittà.it La strada in territorio di Città di Castello dove è avvenuto l’incidente frontale

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento tifernate e il personale sanitario del 118, ma per il ragazzo di 23 anni alla guida della Fiat Panda non c’è stato nulla da fare: è morto nel colpo a causa del violento impatto.

In base alle prime ricostruzioni, il giovane residente a Città di Castello stava andando a lavoro verso Arezzo con la sua utilitaria quando si è schiantato contro il tir che stava viaggiando nella direzione opposta, verso il comune umbro.

Nell’urto frontale il conducente dell’autoarticolato, un marchigiano di 46 anni, è rimasto illeso.

Traffico bloccato per accertamenti: lunghe code

Oltre ai soccorsi, sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della polizia stradale e locale per condurre i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro tra auto e tir.

Per permettere di effettuare gli accertamenti del caso, la strada che collega Città di Castello ad Arezzo è stata chiusa con conseguenti rallentamenti sul traffico, disagi e lunghe code per automobilisti e conducenti di mezzi pesanti, in viaggio sia in direzione Toscana sia in direzione Umbria.

Incidente frontale sull’A12: file e rallentamenti

Lunghe file di auto si stanno registrando anche sull’autostrada A12 per un altro frontale avvenuto all’altezza di Carrodano, in provincia di La Spezia.

Secondo le prime informazioni, lo scontro si è verificato in uno scambio di carreggiata, tra gli svincoli di Brugnato e Deiva, tra un furgone e un tir, provocando 3 feriti.

Sul luogo stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, atterrato direttamente sull’autostrada, oltre a un’automedica e un’ambulanza del 118.

Un uomo risulta essere stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lavagna, mentre gli altri due feriti sono stati soccorsi in codice rosso.

Il ferito più grave ha riportato un grave trauma toracico ed è stato trasferito all’ospedale San Martino di Genova.

Per consentire l’atterraggio dell’elicottero Drago proveniente dal capoluogo ligure, il tratto di strada è stato temporaneamente bloccato in entrambi i sensi di marcia e riaperto alle 10.